Wielrenner Koen Bouwman in onzekerheid over wielerjaar

'De hele winter ben je hard aan het trainen en kijk je uit naar je eerste koers', vertelt Bouwman. 'Ik ben ook drie weken op hoogtestage geweest op Tenerife. Dan zit je op een berg waar helemaal niks is, behalve je hotel. Je doet een boel opofferingen die zich nu niet uitbetalen.' De Ulftenaar blijft echter realistisch. 'Er is meer dan fietsen', zegt de 26-jarige wielrenner. 'De gezondheid van de mensen staat nu voorop. Laten we hopen dat het ergste achter de rug is en het normale leven weer opgepakt gaat worden.'

Bouwman heeft niet het gevoel dat het wielerseizoen al verloren is, maar ziet dat het een raar seizoen gaat worden. 'De Giro d'Italia zou mijn eerste echt grote doel zijn, en die is al uitgesteld. Het gaat een gek seizoen worden, met name welke koersen er wel en niet door zullen gaan.' Ondertussen maakt Bouwman zijn kilometers vooral binnen. 'Ik heb bij mijn ouders en in mijn eigen huis de fietstrainer klaarstaan, dus dat gaat goed komen.'