Dit kunnen thuiszittende kinderen buiten doen tijdens de coronacrisis

Thuiszittende kinderen vanwege de coronacrisis kun je radijs, sterrekers of rucola in de tuin laten zaaien. Ook een zoektocht naar 'bladskeletten' of gele beestjes kan interessant zijn. Verder kan er gebakken worden met eetbare madeliefjes. Die tips geven tuinman Romke van de Kaa en Jael Bergwerff van Staatsbosbeheer bij Radio Gelderland.

Veel kinderen zijn op dit moment thuis. De scholen zijn immers gesloten vanwege de coronacrisis. Die moeten natuurlijk wel hun energie kwijt. Wat kunnen zij buiten, bijvoorbeeld in de tuin, allemaal doen? 'Kinderen houden van snelle resultaten', weet Van de Kaa. 'Je moet ze geen broccoli laten zaaien die pas over een paar maanden tot een half jaar geoogst kan worden. Maar als ze bijvoorbeeld radijs, sterrekers of rucola zaaien, dan beginnen die de volgende dag al te ontkiemen en te groeien.' Dat vinden kinderen volgens Van de Kaa leuk.

'Niet onder de kraan houden'

Een dun laagje grond over de zaden is volgens Van de Kaa voldoende. 'Dan is het een kwestie van afwachten en water geven natuurlijk.' Met een fijn gietertje, adviseert hij. 'Niet onder de kraan houden, want dan spoelt al het zaad weer weg.'

Staatsbosbeheer publiceerde 'honderd natuuropdrachten voor kinderen in het basisonderwijs'. 'Er is ontzettend veel wat je kunt doen', vertelt Bergwerff. 'Er ligt natuurlijk nog wat herfstblad. Dus je kunt op zoek gaan naar bladskeletten of bladvormen.' Ook kun je volgens haar in de tuin gaan kijken wat zich allemaal 'begint te ontluiken', zoals groene sprietjes die boven komen. 'Als je elke dag even gaat kijken, kun je zien hoe zich dat ontwikkelt.'

'Kriebelbeestjes zoeken'

'Je kunt ook op zoek naar bijvoorbeeld de kleur geel: welke bloemetjes, beestjes of vlinders zijn er allemaal in het geel te vinden?', vervolgt Bergwerff. 'Kriebelbeestjes zoeken is sowieso leuk. Die kun je dan in een loeppotje heel goed bekijken.' Wel weer netjes terugzetten naderhand, waarschuwt ze.

Ook zijn er eetbare madeliefjes, weet Bergwerff. 'Die kun je op de koekjes plakken, als je die gebakken hebt. Of in een ijsklontje doen. Dan heb je straks een hele feestelijke limonade.'

