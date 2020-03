Dit anti-coronascherm moet verkoper en klant beschermen

Het gaat om een speciaal scherm van plexiglas dat bijvoorbeeld op de balie in een houder of een andere constructie kan worden geplaatst. Het idee is dat een klant zo toch aan de balie contact kan hebben met een medewerker, maar dan wel veilig met het plexiglas ertussen.

Bedacht in Zevenaar

Het scherm is een idee van Eef Bus, die normaal gesproken een evenementenbureau in Zevenaar runt. 'Het ligt in mijn branche natuurlijk helemaal stil', zegt Bus, 'maar je wilt elkaar als ondernemers natuurlijk helpen en daarover nadenkend kwam ik toen op dit idee voor de winkeliers.'

Foto: Omroep Gelderland

Hij hoopt dat zijn hulpmiddel eraan kan bijdragen dat winkels wellicht veiliger open kunnen blijven en dat klanten op deze manier ook minder schroom hebben bij een winkel binnen te stappen.

'Iedereen was direct enthousiast'

Bus benaderde een aantal partijen voor medewerking, onder meer een leverancier van plexiglas en een bedrijf dat het kan verwerken. 'Iedereen was direct enthousiast en was bereid om te schakelen en te gaan produceren. Het idee is op dinsdag ontstaan en nauwelijks een dag later is er al iets op de markt waar de winkeliers mee kunnen werken', vertelt Bus.

Volgens hem is het zeker geen manier om iets aan de coronacrisis te verdienen, maar echt bedoeld om er met elkaar het beste van te maken. 'Er zijn mensen die er zelfs gratis aan meewerken. Er zitten natuurlijk wel materiaalkosten aan. We proberen het ongeveer kostendekkend te leveren. Geld verdienen is nu even niet aan de orde.'

Het eerste scherm komt in Doetinchem bij een telefoonwinkel te staan. In deze omgeving kent initiatiefnemer Bus ook de meeste ondernemers, maar wat hem betreft is iedere winkelier in heel Nederland welkom voor het plexiglas scherm.