Massaal de natuur in vanwege corona: 'Tof om te zien, maar niet ideaal'

'Je hoort alle vogels fluiten. Die zijn druk hun nestjes aan het bouwen. Voorzichtig zie je ook dat er knopjes aan de bomen en struiken komen', vertelt de boswachter trots.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Op plekken waar normaal maar een paar auto's staan, is het nu dringen. Bezoekers sporten, laten de hond uit of gaan op pad met de kinderen die niet naar school kunnen. Met de coronacrisis lijken natuurgebieden de enige plek waar je nog naartoe kan.

Extra bezoekers positief, maar ook niet

De vogels zijn aan het broeden, reekalfjes worden begin april geboren: de extra bezoekers hebben lang niet altijd een positief effect op de natuur. 'Het is niet ideaal. Aan de ene kant is het heel tof om te zien dat iedereen de natuur in gaat. Maar aan de andere kant is het soms iets te druk', aldus Hogenbosch.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een prachtige dag. Foto: Omroep Gelderland

De boswachter hoopt dat we de natuur in ieder geval meer gaan waarderen door de crisis. 'Het is echt een prachtige plek om even lekker tot rust te komen. Wellicht knap je er ook nog wel van op', vertelt hij.

Niet massaal

Toch hoopt de boswachter dat we niet massaal naar de Vennen komen: 'Maar ik kan het natuurlijk niemand verbieden.'

Zie ook: Je vrije tijd nuttig besteden? Bouw een huisje voor de koolmees