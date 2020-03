Topsporters en corona: Selena Piek heeft de 'spanningsboog van een vijfjarige'

Ze is net een paar dagen terug uit Birmingham waar ze met haar dubbelpartner Robin Tabeling meedeed aan de All England Open. Het duo verraste in de achtste finales door de regerend wereldkampioen uit China in het gemengd dubbel te verslaan.

Piek, zelden sprakeloos, was dat nu even wel. Nooit eerder versloeg een Europees koppel de twee oppermachtige Chinezen. 'We speelden de wedstrijd van ons leven. Alles klopte.'

Dubieus

Dat het toernooi doorging, was opmerkelijk. Een week eerder werd de German Open namelijk al wel afgelast vanwege het oprukkende coronavirus in Europa. Met het oog op plaatsing voor de Olympische Spelen zijn de wedstrijden echter cruciaal.

'Het zijn toernooien waar de belangen groot zijn, maar dubieus was het natuurlijk wel', zegt Piek vanuit haar appartement in hartje Arnhem. 'Het was ook het laatste grote toernooi dat nog werd uitgespeeld. Daarna is ook alles in de sport stil komen te liggen.

Nul restricties

De 28-jarige Piek, geboren in Blaricum, merkte afgelopen weekend dat in Engeland het gewone leven nog gewoon doorging. 'Echt nul restricties. Uit eten kon gewoon. De ontbijtzaal zat ook gewoon ramvol en de enige afspraak die we hadden was geen handen geven. Zaterdag zijn we teruggevlogen, toen was er hier ook nog niet zo veel aan de hand. Nu is alles anders en houd ik ook afstand en ben zo veel mogelijk thuis.'

Bekijk hier hoe Selena Piek haar trainingen doet rondom haar huis in Arnhem:

Egoïstisch

Afzeggen voor het toernooi in Birmingham was geen optie. Zolang iets doorgaat, reist een topsporter af en vecht een ieder voor zijn doelen. 'Zeker, niemand zegt af', benadrukt Piek.

'Ook niet als je een snotneus hebt. Je zegt, kom we gaan en dan denk je ook niet meer aan besmet raken. Dat kan dan niet meer. Ik heb daar met ontzettend veel mensen contact gehad. De tribunes zaten behoorlijk vol. Je moet als topsporter egoïstisch zijn. Maar het is waar, we zetten wel onze gezondheid op het spel', gaat ze verder.

Foto: ANP

Vijfjarige

Nu is Piek, in de bloei van haar topsportleven en op weg naar haar tweede Olympische Spelen, dus thuis in Arnhem en vult ze haar dagen zo goed mogelijk in.

'Je moet fit blijven en ook de lol bewaren. Het is voor mij wel wat behelpen, want ik heb de spanningsboog van een vijfjarige. Daarom zorg ik er ook voor dat ik minstens twee tot drie uur buiten ben. Ik leef niet helemaal geïsoleerd, maar ben strikt en spreek niet met meer dan twee personen tegelijk af', legt ze uit.

Piek vertelt hoe haar dagen eruit zien. 'We hebben allemaal strakke trainingsschema's, maar ik kan ook op mijn racefiets weg, wandelen of hardlopen. Ik heb mijn weerstandsbanden tevoorschijn gehaald en vanochtend was ik hier nog even in de speeltuin. Daar heb ik me nog even opgetrokken aan zo'n rek', lacht ze. 'Wat ik nu aan het doen ben? Ik maak een puzzel. Joh, ik lijk wel iemand van van 80.'

Ouders

Topsporters zijn mentaal sterke personen en kijken niet achterom maar vooruit. 'Ik ben er totaal niet mee bezig dat ik het virus oploop', zegt Piek terwijl ze het filmpje uit de speeltuin in Arnhem doorstuurt via whatsapp.

'Aan doemscenario's doe ik niet. Maar ik weet ook dat veel mensen het zullen krijgen. Bang ben ik niet. Het kan natuurlijk heel goed dat ik besmet ben. De afgelopen weken ben ik overal geweest. Daarom mag ik bijvoorbeeld mijn ouders ook niet zien nu. Ik heb misschien een goede weerstand, maar je wil ook niet dat anderen besmet raken.'

De Olympische Spelen van Rio de Janeiro maakte ze al mee. Nu kan ze zich ook zo goed als zeker opmaken voor Tokio. Met twee nieuwe partners, want in de jaren na Brazilië nam Piek afscheid van Eefje Muskens en Jacco Arends. Ze smeekt bijna als de Spelen in Japan in het gesprek voorbij komen. 'Ik hoop het zo. Dat zou echt vet zijn. Maar het is de grote vraag.'

Geen baan

'Ik ben zelf enorm aan het pieken en dan is deze situatie gewoon klote. Papendal zit op slot. Er is geen baan in de buurt. Er stonden nog zes toernooien op het programma voor de Spelen, maar die zijn uitgesteld. De vraag is gaan we die nog inhalen en kan dat eigenlijk nog wel? Ik denk het niet.'

Piek is helemaal zeker van Tokio als het EK niet doorgaat. 'Op 19 april vertrekken we voor dat toernooi naar Oekraïne, maar het zal wel niet doorgaan. Als het EK niet wordt afgelast, eet ik mijn schoen op.' De topsporter uit Arnhem hoopt er op. 'Dat zou het gunstigste scenario zijn, want dan sta ik zowel met Robin Tabeling als Cheryl Seinen op de Spelen.'



Omroep Gelderland zoekt de komende weken contact met zijn topsporters. Wat doet de afzondering met ze en hoe kijken ze vooruit? Daarom kun je elke avond rond 19.00 uur een verhaal lezen met een topsporter!