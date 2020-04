Harold Jamieson wordt getroffen door granaatscherven

'Als ik een peloton vol mannen had, zo dapper als uw zoon, dan hadden we de oorlog alleen kunnen winnen. U kunt trots op hem zijn.' Dat zijn de woorden die luitenant Gauthier in april 1945 schrijft aan de moeder van korporaal Harold Jamieson. 26 jaar is hij, als hij op 2 april 1945 tragisch om het leven komt bij de Wehlse beek.

'Killed in action' staat er op het registratieformulier. Maar de waarheid is veel wranger; Harold zit even onder een boom te rusten na een heftig gevecht heuvelopwaarts, als er een bom inslaat en Harold gedood wordt door rondvliegende granaatscherven.

Zwart haar, 1 meter 80 lang, bruine ogen en geen opvallende littekens, zo staat het op zijn militaire identificatie-pasje. Maar Harold Jamieson is veel meer dan die paar kille cijfers. Hij is half Indiaans van moederskant, en de op-een-na oudste van zeven kinderen.

Op zoek naar avontuur en veel actie

Hij groeit op in het plaatsje Brantford in Canada en gaat op zijn vijftiende van school omdat hij er geen zin meer in heeft. Hij is een lastpak en hij kan zijn draai niet goed vinden in de maatschappij.

Na twaalf ambachten, dertien ongelukken wordt hij uiteindelijk vrachtwagenchauffeur, totdat hij zich in 1943 aanmeldt voor het Canadese leger. In zijn selectieformulier staat dat hij op zoek is naar avontuur en veel actie. Met de Queens Own Rifles vertrekt hij naar Europa, waar hij vecht in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland.

Na zijn dood wordt Harold begraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. Zijn graf wordt geadopteerd door de ongeveer even oude Jan Lamers uit Groesbeek. Hij verzorgt het graf totdat hij in 1950 wil emigreren naar Canada.

De moeder van Harold wil de Hollandse Jan graag helpen, als dank voor de liefdevolle verzorging van het graf van haar zoon. Jan Lamers mag op de twee boerderijen van de familie Jamieson komen werken. Harold blijft achter in Groesbeek. Op zijn graf staat te lezen: 'Come unto me, there is a place prepared for you in my Fathers Mansions, Amen'.

Kijk hier voor het verhaal van Harold Jamieson:

De Eregalerij komt tot stand mede dankzij Faces to Graves, Jan Braakman en Jan Vos.Voor meer oorlogshelden bezoek de websites.