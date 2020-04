James Prentiss Sands sterft op Eerste Paasdag

James Prentiss Sands wordt op 14 maart 1921 geboren op een boerderij in Rocky Mountain House, Alberta, Canada. Na 5 jaar lagere school verlaat James op zijn twaalfde het onderwijs. En in 1941 gaat hij in dienst. Hij is dan vrijgezel, heeft geen kinderen en woont bij zijn moeder. Hij werkt op de boerderij en soms verdient hij wat bij als houthakker.

Prentiss is een gezonde jongeman van 1,67 meter met bruine ogen en bruin haar. Na de oorlog wil hij in graag Alberta gaan wonen, maar eerst gaat hij in dienst. In 1942 gaat hij naar Engeland en vanuit daar schrijft hij een brief naar zijn familie. 'Hoe gaat het bij jullie? Alles goed? (…) Ik begin deze plek steeds meer te haten. Je kan hier geen tabak kopen en sigaretten zijn 50 cent als ze al verkrijgbaar zijn, wat niet zo vaak voorkomt. Dus stuur ze alsjeblieft.'

Prentiss wordt ingedeeld bij de Calgary Highlanders en in de winter van 44/45 verblijft hij in Nijmegen om de brug bij Grave en de frontlinie bij Groesbeek te bewaken. In februari vecht hij tijdens Operatie Veritable in het Reichswald, waar hij het leven van zijn dienstmaat Stan MacDougall redt door een aanvallende Duitser neer te schieten.

Op zondag 1 april 1945 komt James aan in Doetinchem. De Duitsers geven zich niet zomaar gewonnen en bij die gevechten raakt Prentiss zwaar gewond aan zijn hoofd door een mortiergranaat. De artsen in het veldhospitaal kunnen niets meer voor hem doen en op Eerste Paasdag sterft de 24-jarige Prentiss Sands.

De Eregalerij komt tot stand mede dankzij Faces to Graves, Jan Braakman en Jan Vos.