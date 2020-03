Lenneke waait uit met haar zoontje: 'Naar opa en oma zit er even niet in'

In de uiterwaarden, aan de Waalkade van Zaltbommel, zit Lenneke met haar 4-jarige zoontje Huub. Even een gesprekje aangaan kan wel, maar Lenneke vraagt vriendelijk om afstand te houden. ‘Normaal zou ik je ook niet knuffelen hoor’, zegt ze lachend, ‘maar zeker nu ben ik wel voorzichtig.’

Huub zou normaal gesproken op school zitten. ‘Ja, hij gaat nu niet vanwege het coronavirus. Maar woensdag is altijd al mijn vrije dag. Nu dus met hem. We komen hier dan wel vaker. Lekker even uitwaaien. We zoeken vaak een plekje met een beetje zand. Wat heeft een kind nog meer nodig, hè?’

Behelpen

De uiterwaarden zijn maar klein vandaag. Door het hoge water heeft het land aan ruimte moeten inleveren ten opzichte van het water. Vrachtwagens razen over de Martinus Nijhoffbrug en een kunstwerk van Marcel Smink laat zien hoe hoog de kade precies is.

Verslaggever Martijn de Graaf sprak met Lenneke:

Het is voor Lenneke en haar vriend wel even behelpen in deze tijden van thuiswerken. ‘Ik werk bij de GGD. Mijn vriend heeft veel contact met onderwijsinstellingen. Dus we werken allebei best veel thuis nu. Hoe doe je dat? We proberen het samen een beetje uit te zoeken. Werken in ploegendienst lijkt tot nu toe wel te werken.’

Even niet naar opa en oma

‘Ik ben zelf geen verpleegkundige. Maar ik word nu ingezet in het belteam van de GGD. Er komen daar veel vragen binnen. Mag ik nog naar Zuid-Afrika op vakantie? Ik ben gaan eten bij de Chinees, kan ik besmet geraakt zijn? Noem alles maar op.’

Kleine Huub schept ondertussen lekker verder. ‘Hij gaat normaal gesproken regelmatig naar opa en oma. Maar dat zit er nu ook even niet in. Dus is hij veel thuis en dan is het wel lekker dat we even naar buiten kunnen.’

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.