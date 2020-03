Duitsers geven gehoor aan oproep en komen niet massaal naar warenmarkt in Winterswijk

Op de parkeerplaats op de Wheme stond slechts een handjevol auto's met Duitse kentekens, daar waar het normaal op woensdag en zaterdag vol staat met auto's van Duitse gasten. Heiner en Gabriële Lübbering uit Oeding, pal op de grens bij Winterswijk, hebben het gebruikelijke tochtje naar de warenmarkt in Winterswijk wél gemaakt.

'Frisse lucht en beweging'

'Normaal gaan we bijna elke woensdag en zaterdag naar de markt in Winterswijk voor fruit en een visje. Nu komen we alleen even om fruit te halen', vertelt Heiner Lübbering. 'We hebben met de huisarts overlegd of we ons tegen longontsteking moesten laten inenten, maar dat heeft geen zin. Zorg dat je frisse lucht krijgt en in beweging blijft, bijvoorbeeld door te fietsen, zei hij. Dat is het beste.'

Vervolgens pakt hij een biljet van 5 euro en de lachende groenteman, die de vaste klant herkent, loopt al direct naar de sinaasappels: twintig stuks voor 5 euro. 'We drinken elke morgen een glas verse jus d'orange', aldus Lübbering.

Beluister de reportage. De tekst gaat daaronder verder:

Het echtpaar uit Oeding behoort tot de weinige gasten op de warenmarkt in Winterswijk. Er is wel toeloop bij de coffee to go van café-restaurant De Zwaan, dat de deuren uiteraard heeft gesloten, maar wel een deur open heeft waar mensen koffie met iets lekkers erbij komen kopen om mee te nemen.

Visje eten op de markt. Foto: Omroep Gelderland

'Stuk rustiger'

Zelfs bij de twee viskramen is het erg rustig. Op een bankje aan de rand van warenmarkt zit een familie uit Duitsland een gebakken visje te eten, verder blijven de gebruikelijke taferelen met Duitsers en een Backfisch op de hand achterwege.

Iets verderop ook geen rijen bij de bloemenkraam. 'We kunnen elke klant goed gebruiken', zegt Willem Oonk van Janfleur. 'Het is een stuk rustiger, de Duitse klanten blijven weg na de oproep van gisteren. We kunnen wel even vooruit, maar de buffer is niet zo heel groot. Als de bloemen over datum gaan, moeten we ze weggooien.'