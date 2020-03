Geen inloopspreekuren meer bij huisartsen, coronaverdachten in aparte ruimtes

'De druk op huisartsen is nu aan alle kanten groot', zegt Velderman, op dit moment woordvoerder van de huisartsen in de regio Apeldoorn en Zutphen. 'In vrijwel de hele regio zijn huisartsenpraktijken overgegaan op spoedzorg.'

'Mensen mogen wel bellen, maar alleen voor dingen waar ze echt een antwoord op willen hebben', legt Velderman uit. 'Onnodige telefoontjes willen we ook zoveel mogelijk vermijden.'

Aan de telefoon wordt volgens haar dan de screening gemaakt of iemand gezien moet worden, eventueel voor corona. 'De rest krijgt telefonisch advies. Maar mensen die bijvoorbeeld alleen maar hoesten, hoeven niet te komen.'

'Hoest- en proestspreekuren'

De 'hoest- en proestspreekuren' voor verdenkingen van coronabesmetting vinden op veel plekken al plaats in een aparte ruimte, die telkens ook weer schoon wordt gemaakt. In Brummen hebben de zes huisartsen in het dorp zelfs een apart pand ingericht voor inwoners met coronagerelateerde klachten.

'Mensen gaan van buiten naar binnen, en zitten niet in een wachtkamer. Daar worden ze gezien door een arts die volledige bescherming draagt.' Patiënten die echt ziek zijn en verdacht, worden volgens Velderman naar het ziekenhuis gestuurd. De overige gaan met instructies weer naar huis.

'Reguliere testen' op corona worden niet meer gedaan. 'Dat gebeurt alleen nog als het nodig is bij opnames in het ziekenhuis.'

'Telefoon roodgloeiend'

Afgelopen maandag was er volgens Velderman nog veel paniek en angst over wat er allemaal gebeurde. 'Toen stond de telefoon roodgloeiend.' Nu is het een stuk rustiger, vertelt ze. 'Volgens mij hebben mensen inmiddels beter door hoe het zit, en wat wenselijk is. Dus op dit moment lijkt het redelijk onder controle in de praktijken.'

