Komend weekend non-stop Ons Dorp bij Omroep Gelderland

De optocht in Hummelo met Bennie Jolink uiterst links - still uit de dorpsfilm

Guus Hiddink rechts vooraan in de dorpsfilm van Varsseveld - still uit de film

Komend weekend kunnen kijkers van Omroep Gelderland bingewatchen: liefst 24 afleveringen van Ons Dorp zijn opnieuw te zien. Speciaal voor iedereen die even de gedachten wil verzetten in deze tijden van sociale isolatie en quarantaine, is er een speciale Ons Dorp-marathon.

In deze onzekere tijden brengt Omroep Gelderland je terug in de tijd. Vind troost in de onbezorgdheid en onbevangenheid van het leven van vroeger. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er twee keer twaalf dorpsfilms te zien. Dus ga er zaterdag- en zondagmiddag goed voor zitten en laat de prachtige zwart-wit beelden je terugbrengen naar oude tijden.

Straatbeeld Elburg in 1951 - still uit de dorpsfilm

'Ons Dorp'

De historische en nostalgische tv-serie Ons Dorp neemt je mee naar de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Een periode waarin de dorpen en kleine steden gelukkige gemeenschappen lijken waar iedereen elkaar kent en groet.

In de eerste uitzending op zaterdag kijken we bijvoorbeeld naar het Varsseveld uit het begin van de jaren ’60, met een 16-jarige Guus Hiddink in beeld. In de laatste Ons Dorp op zondag is de uitzending van Hummelo aan de beurt, met commentaar van Ben Jolink die als 9-jarige ventje diverse keren voor de camera verschijnt.

De dorpen

Op zaterdag kijk je respectievelijk naar Varsseveld, Poederoijen, Gendringen, Zaltbommel, Velp - Rozendaal, Steenderen, Oene, Elden, Beek - Loerbeek, Elburg, Bruchem en Didam. Zondag zijn de dorpen Kilder, Lobith - Tolkamer, Groesbeek, Emst, Varik Heesselt, Bredevoort, Oosterbeek, Rumpt en Gellicum, Vaassen, Azewijn, Groessen en Hummelo aan de beurt.

De marathon van Ons Dorp is zaterdag 21 en zondag 22 maart van 12.00 tot 16.55 uur te zien bij Omroep Gelderland. Kijk op website van Ons Dorp voor meer informatie over de TV-serie en alle afleveringen.