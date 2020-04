Archie James Code raakt gewond bij Doetinchem

Archibald James Code, oftewel Archie, wordt in 1916 geboren in Cobden, Ontario, Canada als jongste zoon van een Ierse vader en een Deense moeder. Archie doet het aanvankelijk goed op school, maar in de 8ste klas gaan zijn cijfers ineens hard achteruit en op zijn veertiende stopt hij met school.

Na de dood van zijn moeder, op zijn zestiende, gaat Archie van het ene naar het andere baantje: hij werkt op de boerderij van zijn broers, in verschillende fabrieken, in het bos, in een goudmijn, op schepen en als barman. In zijn vrije tijd speelt hij graag baseball en ijshockey.

Als hij 26 jaar oud is, meldt hij zich aan voor het leger, bij zijn aanmelding voor het leger geeft hij eerlijk toe dat hij hem af en toe stevig raakt. Hij gaat in training en krijgt met kerst vijf dagen verlof om naar zijn familie te gaan. Zijn familie herinnert zich dat hij in uniform naar huis komt.

Operatie Veritable

Eind maart 1944 vertrekt Archie naar Europa, waar hij bij de Calgary Highlanders wordt ingedeeld. Hij vecht in Operatie Veritable in het Duitse Reichswald en steekt eind maart 1945 de Rijn over.

Via Ulft, Terborg en Gaanderen bereiken ze Doetinchem, waar hij op eerste Paasdag 1 april ernstig gewond raakt tijdens hevige gevechten tussen de Canadezen en de Duitsers. Een kogel gaat dwars door zijn rechter schouder en nek. Archie wordt met een ambulance naar het veldhospitaal in het Duitse Bedburg Hau gebracht, waar hij diezelfde avond sterft aan zijn verwondingen.

Zijn laatste rustplaats is op de Canadese begraafplaats in Groesbeek.

Zie hier het verhaal van Archie James Code:

De Eregalerij komt tot stand mede dankzij Faces to Graves, Jan Braakman en Jan Vos.Voor meer oorlogshelden bezoek de websites.