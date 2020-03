Nikolai was een tienerdealer: 'In de drugshandel bestaat geen 'nee', dan ga je kapot'

Als middelbare scholier raakt Nikolai betrokken bij drugshandel. Hij groeit op in een middelgrote Gelderse gemeente, waar zijn klim naar de top van het illegale circuit begint. Vrijdag verschenen politiecijfers over jongeren als Nikolai, die nu zijn verhaal doet.

door Martijn Haas en Thomas Overdijk

‘Kijk eens naar mijn schoenen, wat denk je dat die kosten? Het geeft niet hoor, als je het niet weet. Dan ben je niet de enige. Ook veel ouders weten niet dat deze schoenen 800 euro kosten.'

Nikolai* showt twee sportieve, roodbruine Valentino-schoenen, met zwarte veters. ‘Als ik die aan had in het uitgaansleven, trok dat meteen alle aandacht.'

Verzeild in drugswereld

Inmiddels is Nikolai 21 jaar en van school af. Hij verdient vandaag de dag zijn geld in de veiligheidssector. Maar lange tijd was hij actief in het Gelderse drugscircuit, waarin hij tijdens zijn schooltijd verzeild raakt.

Nikolai ziet een grote afstand tussen de manier waarop de buitenwereld over drugshandel onder jongeren denkt en hoe het er in de praktijk aan toegaat: ‘Neem die schoenen. Als je in het wereldje rondloopt, weet je gewoon dat je die niet koopt met een baantje bij de Albert Heijn.’

Duitse stripclubs

Nikolai groeit op in een gezin dat het niet altijd even breed heeft. Een ‘bijbaan’ in de drugshandel is voor hem de enige mogelijkheid om snel aan geld te komen.

Dat geld gaat ook op aan andere zaken dan schoenen. ‘Een ritje naar Gelsenkirchen (Duitsland, red.), een partij coke afleveren, en dan nog een nachtje uit, naar een stripclub, naar het casino. Life in the fast lane.’

‘Drugsdealer word je niet zomaar’

'Scholieren in de drugshandel zijn er voor het vieze werk, het werk met een grote pakkans’, legt Nikolai uit. 'Drugsdealer word je ook niet zomaar. Je moet er geschikt voor zijn. Bij mij ging dat heel geleidelijk. Ik werd getest zonder dat ik het doorhad. Iemand tegen wie ik opkeek vroeg me bijvoorbeeld of ik in de aula een beker wilde afpakken van een andere jongen op school. Natuurlijk wilde ik dat wel, ik vond het fijn om iets te doen waarmee ik de aandacht van hem kreeg.'

Al snel begint die 'vriend' meer te vragen. 'Hij nodigde me uit in een shishashop. Ik spijbelde om erbij te kunnen zijn. Ik was 14 jaar oud. Als ik wel in de klas was, had ik conflicten met leraren. Op school hanteerden ze een dagkaart. Daarop stond hoe ze je gedrag beoordelen. Na verloop van tijd kreeg ik steeds meer negatieve beoordelingen. Zo was ik vaak betrokken bij vechtpartijen met andere leerlingen. Uiteindelijk werd ik geschorst.'

Klim naar de top

Op het moment dat de school hem de deuren weigert, is Nikolai al lang en breed actief in het circuit. Het gaat er in het drugswereldje volgens hem om dat je elkaar vaak ziet, zodat vertrouwen ontstaat.

Het begin van zijn dealerschap begint met kleine klusjes. Hem wordt gevraagd of hij een geldbedrag weg wil brengen en een Marktplaats-account wil openen. Nikolai krijgt al snel een PGP-telefoon, die versleutelde berichten kan versturen. Hij klimt snel naar de top: ‘Na een paar maanden ben ik voor mezelf begonnen, met mijn eigen telefoons en mijn eigen jongens. Ik had een drive die veel beginners misschien niet hebben.’

De 'boodschappen' doet hij in Utrecht, de handel zet hij af in Gelderland of net over de grens. 'Ik heb eens meegemaakt dat ik al bijna lag te slapen, toen er een jongen uit Nijmegen belde die meteen coke wilde. Je kan geen nee zeggen, want dan is je naam kapot. Dus ik stapte de wagen in en ging het spul brengen.'

Keurige zakenman

Ook over de grens bezorgt Nikolai veel. 'De truc is: je weet dat de politie er staat. Dus ga je via sluiproutes, zoals langs de Duivelsberg naar Kranenburg-Kleve. Of je rijdt met drie auto's; de eerste en de derde zijn afleiders, de middelste, daarin heb je de dope. En dan nog doe je alsof je een keurige zakenman bent. Ik had altijd een pak aan.'

Ouders kunnen alerter zijn, meent de voormalige handelaar. Encryptietelefoon in de slaapkamer en andere signalen die op ‘rood’ staan? Dan is het tijd eens te gaan praten. De handel begint vaak na schooltijd.

Na school inzetbaar

Nikolai: 'Bij mij op school gold een smartphoneverbod. Ik schakelde mijn telefoon daarom pas aan als de lessen waren afgelopen. Vanaf dat moment was ik bereikbaar en inzetbaar.’



Ouders moeten volgens hem nog veel meer dingen in de gaten houden: ‘De oudere generatie begrijpt niet welke gevolgen opgaan in dat straatcultuurtje kan hebben. Ze hebben niet door op welke manieren échte criminelen de jeugd bespelen.’

Spanning van de straat

Nikolai wordt gepakt bij een drugsdeal. Eerst belandt hij in een politiecel, later in de gevangenis. Eenmaal alleen op zijn cel, afgesloten van de buitenwereld, dringt het tot hem door wat de consequenties zijn van zijn keuzes. Hij verwacht dat hij verdrietig of angstig zal worden. Het tegendeel gebeurt: hij voelt zich verkillen. Daar, tussen al dat beton, met het geklop van andere gedetineerden op de kale muren, sluit hij zich volledig af.

Nu is hij blij dat die koele emoties niet de overhand hebben gekregen. Gesprekken met maatschappelijk werkers en het herstelde vertrouwen van zijn ouders helpen hem er bovenop. Nikolai hoopt nog lang ‘buiten' te blijven. Hij weet dat het moeilijk zal zijn: ‘De spanning van de straat is ook heel zwaar. Nu ik een legale baan heb, zorg ik beter voor mezelf.’

*'Nikolai' is een gefingeerde naam. Zijn echte naam melden we uit privacy-overwegingen niet.