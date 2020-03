Hier wonen de meeste miljonairs van onze provincie

Er wonen steeds meer miljonairs in onze provincie. In 2018 had drie procent van de Gelderlandse huishoudens een vermogen van minstens 1 miljoen euro, tegen twee procent een jaar eerder. In Rozendaal wonen – nog altijd – relatief de meeste miljonairs.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De waarde van de eigen woning wordt meegerekend in het vermogen, evenals een eventuele hypotheekschuld.

In heel het land wonen ruim 207 duizend miljonairs, wat neerkomt op 2,7 procent van alle huishoudens. Zij hebben 21 keer zoveel vermogen als niet-miljonairs.

Rijkste gemeenten

Van alle huishoudens in Rozendaal is liefst 12,8 procent miljonair. Daarmee is het niet de rijkste gemeente van het land. Die eer is weggelegd voor Bloemendaal, waar 22 procent van huishoudens meer dan een miljoen heeft. Laren (20 procent) en Blaricum (17 procent) completeren de top drie.

In onze provincie wordt de top drie achter Rozendaal ingevuld door Lochem en Putten. In Lochem is 6,4 procent miljonair en in Putten 5,6 procent.

Minste miljonairs

In Westervoort wonen relatief de minste miljonairs. Daar heeft slechts 0,8 procent van de huishoudens een vermogen van minimaal een miljoen euro. In Arnhem is dat 1,2 procent en in Nijmegen 1,3 procent.

Kijk in deze kaart hoeveel miljonairs er in jouw gemeente wonen:

Een miljoen euro had volgens het CBS in 2018 wel een andere waarde dan tien jaar eerder. Wordt er rekening gehouden met de prijsontwikkeling, dan waren er in 2018 minder miljonairs dan in 2008.