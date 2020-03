Opa verrast kleinzoon 'in deze bizarre tijden'

De 17-jarige Leon Vink doet de opleiding voor buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Maar omdat hij nu niet naar school kan, werkt hij bijna iedere dag in de supermarkt en dat doet hij met veel plezier. 'Hij is altijd goed gemutst en bereid de klant te helpen, op gepaste afstand natuurlijk', laat zijn trotse opa weten.

'Het zijn bizarre tijden. De mensen halen soms de producten al uit de wagen, voor het überhaupt in de schappen terecht kan komen', gaat hij verder;

Verrassing

Om zijn kleinzoon in het zonnetje te zetten, verraste Opa, Leon vandaag tijdens zijn werk. Samen met presentator/verslaggever Frank Oosterwegel ging hij naar de supermarkt om hem daar het Omroep Gelderland-verrassingspakket te overhandigen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De Gelderse omroep is een actie gestart om alle mensen die in deze onzekere, zorgelijke tijden gewoon door moeten werken, in het zonnetje te zetten. 'Wie verdient in deze onzekere tijden door het coronavirus een cadeautje voor het goede werk dat ze doen?'.

Chapeau

Eerder deze week ontving Amanda Derks van haar moeder Bep ook al het Omroep Gelderland-verrassingspakket. Zij vertelde bij presentator Frank van Dijk in de radio-uitzending hoe trots zij is op haar dochter die ondanks de crisis waarin we zitten toch in de zorg aan het werk is.

'Ze gaat maar door, is er altijd voor de bewoners. Maar zij niet alleen, ook haar collega's. Chapeau voor zij die van mening zijn dat bewoners kwetsbaar zijn, en doorgaan. Wie anders doet dat?', sprak Bep tegen haar dochter.

Luister hier naar het fragment uit de uitzending:

Amanda 35 jaar, werkt al jaren in de zorg en werkt op een groep in Bennekom waar mensen begeleid wonen: 'We proberen de bewoners rustig te houden en activiteiten aan te bieden, zodat er niet te veel onrust is. Daar gaan we voor als team.'

Deze had ik niet zien aankomen!

Amanda wist uiteraard van niks toen ze gebeld werd in de uitzending bij Frank van Dijk en reageerde dan ook verbaasd: 'Deze had ik even niet zien aankomen maar super.'

Kent u ook zo'n werkende kanjer die het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Geef die persoon dan hier op.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke dag op Omroep Gelderland om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke donderdag en zondag (17.45 uur, elk uur herhaald) Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.