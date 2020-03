Antwoorden op coronavragen: 'Mag je thuisblijven als je geen symptomen hebt?'

Daarom zijn er deze hele week speciale live-uitzendingen van De Week van Gelderland. Daarin kunnen kijkers hun vragen stellen over het coronavirus en de gevolgen ervan.

Ashis Brahma en Dirk Megens

In de eerste aflevering, die maandag werd uitgezonden, behandelden Ashis Brahma (arts infectieziekten bij de GGD Noord- en Oost-Nederland) en Marcel Hielkema (voorzitter VNO-NCW Midden) vragen van kijkers. Dinsdag nam Ashis Brahma opnieuw plaats. Ditmaal schoof ook Dirk Megens, Leraar van het Jaar en verbonden aan het ROC Nijmegen, aan.

Kan je het coronavirus per regio toedienen bij een aantal gezonde jongeren om zo snel mogelijk groepimmuniteit te krijgen en ouderen te beschermen?

Dat klinkt heel lief, maar een virus houdt zich niet aan mooie plannen van de mensen. Het virus laat zich niet zo goed sturen. Dit is in de praktijk niet uit te voeren.

Moet ik handschoenen aan bij het doen van boodschappen?

Nee, dat heeft geen zin. Dat is schijnzekerheid. Je raakt met die handschoenen ook van alles aan. Goed handen wassen, blijft het allerbeste.

Ik ben kapper zonder personeel. Kan ik blijven werken?

Zolang de kapper geen hoestklachten of koorts heeft en niet kortademig is en het ook aan klanten vraagt of zij zich helemaal gezond voelen, kan de kapper gewoon blijven werken. Kwetsbare mensen moeten niet in de kapsalon komen. En wees eerlijk naar jezelf over je eigen gezondheid.

Hoe zit het met anderhalve meter afstand in een kapperszaak? Dat kan niet tussen een kapper en de klant.

Er moeten dingen ook gewoon doorgaan. Als je gezond bent, is het risico beperkt dat je in de kapsalon besmet raakt. Maar het blijft een risico.

Ik werk in de thuiszorg. Sommige cliënten denken dat ze niet besmet kunnen worden met corona, omdat ze al een griepprik hebben gehad. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Corona is een ander soort griep. Daar bestaat nog geen vaccin voor. De huidige griepprik beschermt tegen Influenza A en B. Corona is van een hele andere familie. Het is een heel ander virus.

Is het zeker dat je immuum bent voor corona als je het al een keer gehad hebt?

Dat is nu nog niet bekend. Corona bestaat pas sinds half december. Dat is te kort om onderzoek te doen en deze vraag goed te beantwoorden.

Mijn man werkt in de fabriek. Iedereen werkt gewoon door. Mag je toch thuis blijven als je geen symptomen hebt?

Nee, als je gezond bent, moet je gewoon werken.

In Turkije worden alle straten ontsmet. Waarom doen we dat hier niet?

Omdat wij niet overtuigd zijn dat het schoonspuiten en inzepen van de straten werkt. Je krijgt straten niet stiriel. Ook mondmaskers zijn geen oplossing. Je zit continue aan je gezicht, je vergeet het mondmasker soms en we hebben niet genoeg mondmaskers voor iedereen. Dan komen artsen die ze echt nodig hebben tekort.

We hebben een zoon van twaalf die astma heeft. Behoort hij tot de risicogroep?

Ja, hij is kwetsbaar, maar of hij ook echt heel erg ziek wordt, is niet twijfelachtig. Het lijkt er op dat de zware vorm van corona vooral ouderen treft. Ook meer kwetsbare jongeren zijn tot nu toe niet heel erg ziek geworden.

Blijft er genoeg tijd over om de examens op de middelbare school goed voor te bereiden?

De schoolexamens worden tot 6 april niet afgenomen, maar de eindexamens gaan wel door. Die krijgen echt prioriteit. Dat geldt ook voor groep 8. Om hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs, daar ligt de komende weken de focus op. En ook de voorbereiding op de eindexamens krijgt dus prioriteit.

Zijn mensen met overgewicht ook een risicogroep?

Nee, tenzij het overgewicht zo groot is dat het alle organen aantast.

Ik werk als verpleegkundige in de thuiszorg. Volgens de richtlijnen mag ik met verkoudheid zonder koorts wel werken met kwetsbare ouderen, maar ik mag met dezelfde klachten niet op bezoek bij mijn hoogbejaarde moeder. Hoe kan dat?

Dat is een moeilijke afweging, maar na heel lang overleg is besloten om werknemers met lichte klachten toch te laten werken in de zorg. Dat is goed voor de zorgcontinuïteit. Als iedereen met lichte klachten thuis blijft, is er straks bijna niemand meer over om onze ouderen te verzorgen. En dan hebben we ook een groot probleem. Het RIVM weegt alles af en vindt het risico aanvaardbaar vergeleken met het scenario van gebrek aan zorg voor onze ouderen.

