Gemeente Zutphen gooit monumenten, woningen en garageboxen in de verkoop

Op de lijst met overtollig vastgoed staan woningen, garageboxen en monumenten. Onder andere het pand 'De Wildeman' aan de Zaadmarkt - een Rijksmonument - waar tot eind vorig jaar het Geelvinck Muziek Museum in gevestigd zat. De gemeenteraad moet hiervoor, net als voor nog vier andere panden, nog wel toestemming geven voordat het 'te koop' bord definitief de grond in kan.

Witte Vleugel en kringloop op nominatielijstje

Een opmerkelijke naam in het rijtje is ook de 'Witte Vleugel', die onderdeel is van het Oude Stadhuis in Zutphen. In 2018 deed de gemeente een oproep voor een nieuwe huurder voor dit pand. Ondanks veel belangstelling werd er geen geschikte kandidaat gevonden.

Het pand van Kringloopwinkel De Hand aan de Kolenstraat staat ook op de nominatie om verkocht te worden. Dit is een gemeentelijk monument, dus kan de gemeenteraad ook hier nog een stokje voor steken. Gebruikers of bewoners van de panden worden binnenkort door de gemeente geïnformeerd. Voor verhuurde panden geldt dat de huidige gebruikers het recht van eerste koop krijgen aangeboden.

Miljoenen voor de spaarpot

De opbrengsten van de panden komen ten gunste van de algemene reserve. De gemeente Zutphen moet structureel 13 miljoen per jaar minder uitgeven. Wethouder Harry Matser kondigde vorige week nog wel een kleine meevaller aan: het resultaat over 2019 is naar verwachting geen tekort van 2,5 miljoen, maar een plus van 3,2 miljoen.

De algemene reserve komt daarmee uit op zo'n 5 miljoen. Met de verkoop van de panden is de kans groot dat de spaarpot van de gemeente straks zelfs uitkomt boven de 7,5 miljoen, het bedrag dat eigenlijk minimaal in de spaarpot moet zitten voor eventuele financiële tegenvallers.

Voorbereidingen

Gebouwen die sowieso de verkoop in gaan zijn het voormalige Agnietenklooster (Oude Wand 31-33), de voormalige brandweerkazerne in Warnsveld (Rijksstraatweg 61-63) en het gebouw dat momenteel in gebruik is als gezondheidscentrum De Hoven (Schoolstraat 2-4).

Om de verkopen voor te bereiden trekt het college alvast 45.000 euro uit. De gemeente hoopt naast de incidentele opbrengsten van de verkopen ook structureel geld te besparen door panden te verkopen. Er is dan namelijk minder geld nodig voor groot onderhoud, wat de gemeente zo'n 2 ton per jaar scheelt.



Zie ook: Meevaller voor Zutphen: miljoenen over in plaats van tekort