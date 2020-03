Politie zoekt donkere Audi na overvallen op snackbars

De Arnhemse politie is op zoek naar een donkerkleurige Audi die mogelijk iets te maken heeft met overvallen op twee snackbars in de stad. Een getuige zag de auto kort na de tweede overval hard wegrijden.

Televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de twee overvallen in december vorig jaar en februari dit jaar. De eerste overval was op snackbar Diner 66 aan de Kroonse Wal in Arnhem. De eigenaar joeg de twee daders, die een mes bij zich hadden, zijn zaak uit. Hij raakte gewond toen een van de twee hem tegen het hoofd schopte.

De Saks

De tweede overval was op 21 februari op snackbar De Saks aan het Schuttersbergplein. Ook toen kwamen twee donker geklede mannen de zaak binnen en dreigden met een mes. Een van de twee medewerksters van de snackbar raakte gewond aan haar been toen een dader haar schopte. Het was al de derde overval op de zaak.

De politie spreekt van opvallende overeenkomsten tussen de twee overvallen. De daders gingen er in beide gevallen vandoor, maar meteen na de tweede overval zag een getuige in de buurt een donkerkleurige Audi hard wegrijden. Dat was op de Geert Grootestraat. De auto reed weg in de richting van de Vijverlaan. Op de hoedenplank lag opvallend genoeg een kentekenplaat.

De politie wil graag meer weten over die auto en wil ook weten of mensen de twee daders herkennen op de filmbeelden.

