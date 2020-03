Behoefte aan een luisterend oor? Bel de luisterlijn!

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Maakt u zich zorgen? Piekert u veel? Praten lucht vaak op.Bij de Luisterlijn voeren jaarlijks 1500 vrijwilligers in totaal zo’n 300.000 gesprekken met mensen die zich angstig of eenzaam voelen, of om uiteenlopende reden behoefte hebben aan een luisterend oor. In verband met het coronavirus zijn er extra vrijwilligers ingezet. De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met vrijwilligers te mailen of chatten, dit kan een uitkomst zijn voor mensen met een auditieve beperking. De Luisterlijn biedt een luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te beantwoorden.

