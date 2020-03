Ondernemer opgelucht na maatregelen kabinet: 'Ik kan sinds tijden even goed slapen'

Vanmiddag loopt hij over het lege terrein van Adventurepark Harderwijk. Daar zit een klimbos en is er verhuur. 'Het is allemaal dicht op dit moment. Drie weken geleden was de opening van het seizoen en je ziet niemand. Dat lukt ons niet', legt Kroon uit.

Kroon probeert de richtlijnen van het RIVM te volgen en dat kan niet met het park. 'Als er iemand vastzit in een boom, dan moet een medewerker er naartoe. Ze moeten ook helpen met tuigjes aandoen. Dan kun je niet anderhalve meter van elkaar vandaan blijven.'

De ondernemer zag de afgelopen dagen zijn boekingen van vol naar nul gaan en vreesde het ergste voor zijn bedrijf. Met de kabinetsmaatregelen heeft hij hoop. 'Ik kan vannacht sinds tijden denk ik even goed slapen. Wel blijf ik in de gaten houden hoe het allemaal verloopt.'

Verhuur mogelijk

In de tussentijd probeert hij waar mogelijk nog wat inkomsten te genereren. Zo gaan er vanaf morgen verschillende vestigingen op de Veluwe open en in het weekend de vestiging in Harderwijk. 'We gaan in ieder geval onze fietsen verhuren. Dat kan met de richtlijnen van het RIVM. We merken dat mensen graag naar buiten willen en de Veluwe op. Dat gaan we dan regelen'.

Maatregelen kabinet

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken sprak tijdens een persconferentie over een omvangrijk pakket maatregelen. Die bestaan uit afspraken om kosten van ondernemers over te nemen, zoals loonbetalingen. Den Haag komt ook over de brug met extra kredieten en uitstel van belastingbetalingen. Ondernemers in de horeca, cultuur en andere sectoren die nu al inkomsten kwijt raken, kunnen 4000 euro steun krijgen.

