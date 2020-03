Kabinet steekt tientallen miljarden in bedrijfsleven

Het kabinet steekt de komende drie maanden tientallen miljarden euro's in de Nederlandse economie. Dat is nodig om banen en inkomens te behouden en het voortbestaan van bedrijven te garanderen. Ondernemers die nu al gebukt gaan onder het coronavirus, kunnen op korte termijn aanspraak maken op 4000 euro elk.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken sprak tijdens een persconferentie over een omvangrijk pakket maatregelen. Die bestaan uit afspraken om kosten van ondernemers over te nemen, zoals loonbetalingen. Den Haag komt ook over de brug met extra kredieten en uitstel van belastingbetalingen. Ondernemers in de horeca, cultuur en andere sectoren die nu al inkomsten kwijt raken, kunnen 4000 euro steun krijgen.

Noodfonds

De regeling voor werktijdverkorting komt te vervallen, want die is door de tienduizenden aanvragen niet meer uit te voeren. Er komt een speciaal noodfonds. Daarmee vult de overheid wegvallende salarissen tot 90 procent aan, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.

Steun voor zzp'ers

Onder de 1 miljoen zzp'ers in ons land vallen naar verwachting harde klappen. 'Maar ook die laten wij niet in de kou staan', zei Wiebes, die eerder nog kritiek kreeg na uitspraken over deze groep.

'Zzp'ers krijgen drie maanden een aanvulling op hun salaris tot het sociaal minimum. Of zij een werkende partner hebben of eigen vermogen, is niet meer van belang. Ook hoeven ze niets terug te betalen', aldus de minister.

'Reddingsboei'

Het kabinet betitelt de maatregelen als 'een reddingsboei in uitzonderlijke tijd'. 'We zetten echt alles op alles. Ook komt er extra geld voor ziekenhuizen voor mondkapjes, bedden en omscholing van personeel.'

Tijdens de persconferentie werd ook duidelijk dat er vrijwel zeker nog meer maatregelen komen om banen te behouden en de economie draaiende te houden.

