Openbaar vervoer Gelderland op vakantiestand door corona

De maatregelen van Connexxion en Breng (Arnhem/Nijmegen) gaan in per 19 maart. Arriva Achterhoek en Rivierenland voeren de aangepaste dienstregeling in per 20 maart. Keolis voert de gewijzigde dienstregeling woensdag 18 maart al in.

Buurtbussen, schoollijnen en belbussen geschrapt

Op advies van de provincie hebben de busvervoerders alle buurtbussen in Gelderland al geschrapt. Ook op schoolbuslijnen zet Arriva al niemand meer in. De zogenoemde Vlinderservice - een belbus - in Zutphen, Lochem, Doetinchem, Bommelerwaard en Tiel rijden vanaf vrijdag niet meer.

'Aangezien we in deze kleine bussen de gewenste afstand tussen passagiers en chauffeur en passagiers onderling niet kunnen waarborgen', zegt de vervoerder.

Instappen via de achterdeur

Busvervoerders Keolis en Breng vragen reizigers die nog wel gebruikmaken van het openbaar vervoer expliciet om via de achterdeur in te stappen en daar in te checken. 'Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs', aldus Keolis.

Voor Arriva is het door personeelstekort onmogelijk geworden de gewone dienstregeling aan te houden.'In verband met de richtlijnen van het RIVM hebben wij momenteel minder personeel én minder reizigers', staat in een persbericht van de vervoerder. Het bedrijf wil wel blijven rijden, met name voor iedereen die in de zorg of andere vitale sectoren werkt en gebruikmaakt van het openbaar vervoer, legt een woordvoerder uit.

Begrip vanuit Provincie Gelderland

Gedeputeerde Jan van der Meer reageert begripvol. 'We hebben er het volste begrip dat deze aanpassingen nu nodig zijn. Mijn complimenten aan de vervoerders en al hun personeel die er in deze moeilijke tijden voor blijven zorgen dat inwoners kunnen blijven reizen, als dat noodzakelijk is. Dat geldt zeker ook voor al het personeel in de ondersteunende diensten, zoals de schoonmakers.'

