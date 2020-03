Raadslid Wim Bakker heeft corona: 'Ik mag niet naar mijn moeder die op sterven ligt'

Wim Bakker uit Millingen aan de Rijn weet sinds dinsdagochtend dat hij het ook heeft. Het raadslid voor de gemeente Berg en Dal namens het CDA is een van de Gelderlanders die door het coronavirus is gegrepen. Grote zorg voor hem: zijn moeder ligt op sterven.

'Wat een gedoe, hè?' Het zijn de eerste woorden die Wim Bakker (59) spreekt tegen Omroep Gelderland in reactie op het feit dat hij COVID-19 heeft, de ziekte die het gevolg is van het coronavirus. Maandagavond is de test bij hem afgenomen. Dinsdagochtend kreeg hij te horen dat hij 'het' had. 'Al een paar dagen was ik niet in orde', vertelt hij. 'Ik denk dat ik wel duizend keer mijn handen gewassen heb. Echt waar.'

'Ik heb geen lucht'

Hij hoest duidelijk hoorbaar. Hij voelt zich goed ziek. 'Ik heb 39,4 koorts. Ik heb geen lucht. Ik snap heel goed dat mensen hierdoor echt in de problemen komen. Ik zit ook in de doelgroep. Ik heb de ziekte van Crohn, ik ben hartpatiënt en heb longproblemen. Dus ik snap heel goed dat als je wat ouder bent en je hebt geen weerstand... ik ben nog wel vitaal, maar als je dat niet hebt. Dit is wel écht ziek zijn hoor. Het verschil met een griepje dat merk je ook wel.' Hij kan Omroep Gelderland te woord staan omdat hij onder de paracetamol zit.

'Als ik dat niet doe, dan gaat die temperatuur weer omhoog. En de arts zegt dat er over twee dagen een omslagpunt moet zijn. Anders word ik opgenomen. We gaan het zien. Er zijn heel veel mensen die mij nu bellen. Ik krijg de hele dag al telefoon van: Ja, ik heb je met de raad gesproken, ik heb je op die bijeenkomst gesproken. Je moet het leven maar nemen zoals het komt. Je zult op dit moment in Italië wonen, dan ben je écht in de aap gelogeerd, toch?'

Mag niet naar terminale moeder

Zijn moeder heeft terminale kanker en Bakker mag nu niet meer naar haar toe. 'Dat is wel heel triest, hè?' Zijn zus zit nu bij hun moeder in het hospice. Hij kan sowieso een week niet naar zijn moeder. Bakker: 'En in een hospice telt elke dag. Dat vind ik wel een lastige.' De gezondheidstoestand van zijn moeder laat met haar bellen niet meer toe. Hij krijgt wat foto's van zijn zus toegestuurd en daar moet hij het mee doen.

'Je moet het maar nemen zoals het komt', zegt hij nog eens. 'Je wordt geknipt en geschoren en dan moet je stilzitten. Zo is het. Wat mijn moeder altijd zei: wat bij jou op de stoep ligt kan morgen bij mij in de gang liggen. Ik moet nu zelf zorgen dat ik er bovenop kom.' De Millingenaar bleef voor zijn terminale moeder thuis in Millingen aan de Rijn terwijl zijn vrouw en kinderen op vakantie waren in Oostenrijk. Skiën.

Contacten na besmetting

Op 9 maart was er in Wijchen een bijeenkomst voor alle raadsfracties van de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen. Raadsleden werden onder meer door het Openbaar Ministerie bijgepraat over ondermijning. Wim Bakker was daar ook en waarschijnlijk al ziek zonder het te weten. 'Ik denk dat ik het daar al had, ja. Absoluut', zegt Bakker. 'En vorige week met de raadsvergadering had ik het ook'. De vergaderingen van de gemeenteraad van Berg en Dal gaan voorlopig niet door.

'Handen schudden deden we al niet meer', gaat het Berg en Dalse CDA-raadslid verder. Maar in het volle besef dat geen handen schudden ook maar schijnveiligheid biedt. 'Ben je toch gek, het winkelwagentje bij Albert Heijn kan het zijn. Ik heb geen smetvrees, maar ik heb er echt op gelet en dan nog heb ik het.

Hij zat vorige week nog in de jury van een popkorenfestival in Groesbeek. 'Daar zaten twee Brabantse koren bij, ja dat kan ook. Ik weet het niet.' Al denkt hij dat het voor de hand ligt dat zijn vrouw en dochter het coronavirus hebben meegenomen tijdens hun vakantie in Oostenrijk en dat hijzelf daardoor besmet is geraakt nadat ze terugkwamen van de skivakantie. Zijn vrouw en kinderen hebben geen klachten. Die nemen gepaste maatregelen in afstand en hygiëne.

Zie ook: Greet is 'die eerste besmette van Doesburg' en zit nu thuis in isolatie