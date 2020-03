Thuis in quarantaine? Lisanne gelooft dat online een uitkomst biedt

Stamtafel, zoals de app heet, is opgezet door mensen die een hart hebben voor de zorg. Zangeres Lisanne Spaander uit Harderwijk helpt ook mee aan het online platform. Zij weet als geen ander hoe het is om in een isolatie-ziekenhuiskamer te leven. Ze onderging behandelingen tegen botkanker en verbleef een tijd in quarantaine. 'Ik vond dat soms wel eenzaam en ik denk dat ik me daarom goed kan verplaatsen in de mensen die nu het coronavirus hebben.'

Via de app kun je onder meer beeldbellen met je huisarts. Volgens Spaander zou er meer online contact gelegd kunnen worden. 'Als je nu een huisarts bezoekt voor vragen loop je het risico het coronavirus te verspreiden. Heb je het virus niet, dan loop je de kans het op te lopen als je in contact komt met patiënten met griepverschijnselen in de wachtkamer.'

Online is veilig en kan nu een uitkomst bieden, denkt Spaander.

Bingo online, om ouderen op te beuren

Op dit moment is het team achter de app bezig met het realiseren van een online bingo voor ouderen. 'Dan zie je straks echt de balletjes rollen', lacht Spaander.

Zo hopen ze op het platform ook wat afleiding te bieden voor mensen die nu geïsoleerd leven vanwege alle strikte kabinetsmaatregelen die zijn genomen om zo de verspreiding van het virus in te dammen.

Ook is er de mogelijkheid om in een groepstafel te praten over het coronavirus. Je kan met je buurt of zelfs een wijk een groepstafel aanmaken en zo contact houden met elkaar. Spaander: 'Zo kan je bijvoorbeeld vragen hoe het met de buurman is. Of je kunt boodschappen doen voor elkaar en dat zo samen regelen.'

FaceTime en Whatsapp video bellen kan toch al

Via Facebook of Whatsapp kan je al groepen aanmaken of videobellen, maar volgens Spaander is dat toch anders. 'Bij ons is er géén reclame op het platform. Verder is het méér een app om te helpen, hoe om te gaan met situaties in de zorg', legt ze uit.

Op het platform worden hierover ook tips met elkaar gedeeld.