Kan mijn hond of kat ook besmet raken met corona?

Roeland Wessels, dierenarts in Nijmegen, stelt honden- en kattenbezitters gerust. 'Al het onderzoek dat we op dit moment tot onze beschikking hebben wijst uit dat er geen overdracht is vanuit huisdieren naar mensen en andersom.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het RIVM bevestigt dit: 'Er zijn geen aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals katten, koeien, varkens en schapen een rol kunnen spelen bij de verspreiding van het virus.' Toch krijgt ook dierenarts Peter Klaver uit Dodewaard dagelijks veel vragen, zoals deze:

Kunnen zieke mensen het coronavirus overdragen op hun huisdier?

'Dat is nooit bewezen. Alle deskundigen zeggen dat dat niet kan. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen: het komt van een dier af, dan kan het ooit weer terug muteren. Theoretisch zou dat kunnen, maar dat is een hele kleine kans, misschien één op de miljoen', zegt Klaver.

Hoe zit dat dan?

'Dat heeft alles te maken met dat een virus enorm diersoort specifiek is. Dit virus kan zich eigenlijk alleen maar op mensencellen vermeerderen, op dierencellen doet zich dat niet voor. Een geluk bij een ongeluk dus. En dat zorgt er in ieder geval voor dat je je hond, je kat en je vogels gewoon kan verzorgen', vertelt dierenarts Roeland Wessels.

Wel adviseert het RIVM om je huisdier even op afstand te houden als je besmet bent:

'Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat huisdieren een rol spelen in de verspreiding van het virus, wordt patiënten met COVID-19 uit voorzorg geadviseerd om direct contact met hun huisdier(en) zo veel mogelijk te vermijden. Voor COVID-19 patiënten die in thuisisolatie verblijven, wordt geadviseerd om de zorg voor het huisdier aan gezonde huisgenoten over te laten.'

Lekker knuffelen kan dus als je geen klachten hebt?

'Zelfs een extra knuffel kan zonder dat je daarbij zelf gevaar loopt.'

En katten die rondzwerven in de buurt en bij verschillende mensen naar binnen gaan?

'Het virus moet van mens tot mens overgedragen worden. Het virus zit in hele kleine druppeltjes, die hoest je uit, hele minuscule druppeltjes, en die blijven dan in de lucht zweven. Als je dan binnen een bepaalde afstand bij iemand staat dan kun je dat inademen en kan het virus in jouw luchtweg terechtkomen, waardoor het een infectie geeft. Bij katten kan dat eigenlijk niet', legt Wessels uit.

Kun je met je huisdier gewoon naar de dierenarts?

'We zijn gewoon open, maar proberen het contact tussen mensen in onze kliniek zo minimaal mogelijk te houden. We houden afstand, geven geen handen en proberen dieren op afstand over te geven. Daarnaast kunnen mensen hun handen desinfecteren bij de ingang en ontsmetten we regelmatig deurklinken en andere plekken waar mensen aanzitten', vertelt Klaver.

Kun je nog iets doen om goed op jezelf en je huisdier te passen?

'Het in acht nemen van hygiënische maatregelen is altijd heel erg belangrijk. Of er nou corona is of niet, was altijd netjes je handen als je je hond hebt verzorgd of uitgebreid met je kat hebt zitten kroelen. Dat is altijd verstandig', laat Wessels weten.

Tot slot een tip van de dierenarts: 'Heb je tijd over? Besteed het aan je huisdier! Maak bijvoorbeeld eens een extra lange wandeling. Ga alleen niet naar plekken waar heel veel mensen wandelen, maar bossen zijn groot genoeg. Geef je dier eens wat extra aandacht op het gebied van vachtverzorging of gebitsverzorging. Dit geeft ons mooi de tijd om ons meer tijd te geven aan onze huisdieren.'