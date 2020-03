Ook Nunspeetse Passie afgelast; een maker zit ziek thuis

De landelijke Passion in Roermond werd gisteren al afgelast. Dinsdag is duidelijk geworden dat ook de Veluwse versie, De Nunspeetse Passie, door de coronacrisis niet doorgaat. Bovendien heeft een van de makers griep. Er wordt niet meer getest op corona, maar hij zit op advies van de huisarts thuis.

Stichting Blijdeheidekat, verantwoordelijk voor de Passie, nam de besissing de uitvoering van de Nunspeetse Passie op vrijdag 3 april af te gelasten. Eén van de makers, Sander Klugt, ligt op dit moment zelf op bed met griep.

Koorts

'Zaterdag was ik zelf aan de beurt', vertelt Klugt. 'Ik had flinke koorts, was snotterig en had hoofdpijn. Noem het maar een flinke griep.' Of het gaat om corona, weet Klugt niet. De GGD test alleen nog maar als er sprake is van benauwdheidsproblemen - en die heeft hij vooralsnog niet. Wel blijft Klugt op aanraden van de huisarts thuis. 'Ik weet wel dat ze dit milde vormen noemen van de ziekte. Maar zo mild is het niet', aldus Klugt. 'Ik heb nog nooit zo'n griep gehad, in ieder geval.'

Klap

Dat de Nunspeetse Passie nu ook niet doorgaat, is een flinke klap voor de makers. Er is door velen al veel tijd en energie in de versie van dit jaar gestoken. De stichting bekijkt daarom mogelijkheden voor de toekomst.

'Ach, er zijn ergere dingen', zegt Klugt. 'Er komt vast nog wel een kans om het met z'n allen opnieuw te doen. Belangrijkste is nu dat het een beetje onder controle komt en dan zien we met z'n allen wel weer verder.'