Najaarskermis Nijmegen verplaatst naar binnenstad

Uit een peiling onder de kermisbezoekers in 2019 kwam naar voren dat een compactere kermis in de binnenstad gewenst is. 'Bezoekers kunnen weer ‘een rondje over de kermis’ lopen terwijl de hele binnenstad in kermis sferen verkeert', zo licht de gemeente het besluit toe in een brief aan inwoners.

Reuzenrad zo hoog als Stevenskerk

In de brief staat verder dat Nijmeegse ondernemers kansen zien voor nieuwe samenwerkingen in de binnenstad. 'De kermis is een eeuwenoude traditie, begonnen in 1273 met de inwijding van de Stevenskerk op de Grote Markt. Deze locatie willen we weer nieuw leven inblazen door onder andere dit jaar een zweefmolen op de Grote Markt te plaatsen die net zo hoog is als de Stevenskerk.'

Impact bewoners

De gemeente schrijft aan de bewoners dat de organisator van de kermis de impact voor hen probeert te minimaliseren. In 2021 doet de gemeente opnieuw onderzoek bij de kermisbezoekers om het effect van de veranderingen te meten.