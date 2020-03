Burgemeester Bruls: 'Lieve Nijmegenaren, ik reken op jullie'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen doet in een videoboodschap een oproep aan zijn stadsgenoten om alles op alles te zetten om het coronavirus de kop in te drukken, al snapt hij heel goed dat de zware maatregelen die gelden heel moeilijk kunnen zijn. De Waalstad is op dit moment koploper in het aantal besmettingen in de provincie.

'Normaal zou ik jullie aanspreken met beste Nijmegenaren', steekt de burgervader van wal in de video. 'Maar vandaag zou ik willen beginnen met lieve Nijmegenaren'.

Nog meer besmettingen

Bruls schets dat het bijzondere tijden zijn. 'Waarin de kroegen dicht zijn, waarin we niet samen naar het sportveld kunnen gaan. Waarin we vaak thuisblijven, soms ook noodgedwongen. En waarin we heel erg op elkaar moeten letten.'

De burgemeester wijst op de besmettingen in de Waalstad en dat er nog meer zullen volgen. Nijmegen heeft op dit moment het hoogste aantal mensen dat het virus heeft opgelopen. Op dit moment zijn het er 29 op een totaal van zeker 174 in de hele provincie Gelderland.

De burgemeester zegt 'trots en tevreden' te zijn over hoe alles in het werk gesteld wordt om de golf van corona zo klein mogelijk te laten blijven. Met name om ouderen en mensen met een zwakke gezondheid te vrijwaren van het virus, omdat zij het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen.

Moeilijk

Bruls doet een beroep op iedereen. 'Want we kunnen allemaal bijdragen om al die zware maatregelen die genomen zijn tot een succes te maken.' En dat moet lukken, volgens hem. Hij ziet veel mooie initiatieven ontstaan in zijn stad van mensen die elkaar helpen, door bijvoorbeeld eten naar de buurvrouw te brengen. Maar ook door op zichzelf te letten.

De burgemeester snapt dat het nu moeilijk is. 'Als je lekker wilt chillen met je vrienden, het is tenslotte lente. Als je lekker een avondje uit wilt gaan, dat gaat nu even niet.' Hij vraagt om het samen het hoofd te bieden: 'Nijmegenaren, lieve Nijmegenaren, ik reken op jullie.'