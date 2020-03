Prijs voor circulair ondernemen in Rijk van Nijmegen

De cirkel is een de naam van een nieuwe prijs voor ondernemers in het Rijk van Nijmegen. De jaarlijkse prijs is voor de organisatie in het Rijk van Nijmegen die zich op het gebied van circulair ondernemen het meest onderscheidt door de impact die de organisatie heeft op het grondstofgebruik.

De uitreiking van de prijs is dit jaar voor het eerst en is onder voorbehoud tijdens het Circulaire Economie Festival op dinsdag 26 mei in de Vereeniging in Nijmegen. Het is een logische vervolgstap op de MVO Award Rijk van Nijmegen.

Workshop door winnaar

In de jury zitten onder meer wethouders en een professor van de Radboud Universiteit die specialist is op het gebied van circulaire economie. Bedrijven die meer dan 2 fte in dienst hebben en minimaal 2 jaar bestaan, kunnen tot 31 maart genomineerd worden.

Zij worden met name beoordeeld op (keten)samenwerking, awareness en circulaire businessmodellen. De organisatie vraagt van de winnaar om in het bedrijf een workshop over circulair ondernemen te houden voor geïnteresseerden.

Op de kaart

Veel bedrijven in de regio houden zich volgens de organisatie al bezig met circulair ondernemen. Kristie Lamers, directeur RvN@ en lid Circulaire Raad: 'Een bedrijf kan zichzelf extra op de kaart zetten door mee te dingen in de prijs. De inzet van deze bedrijven wordt gewaardeerd, niet alleen die van de winnaar.'

Bedrijven die niet tot de drie laatste finalisten behoren kunnen van de organisatie hulp krijgen met bijvoorbeeld financieel advies, communicatieadvies en meer. En ook de winnaar krijgt waar nodig hulp om om zo nodig nog verder te versnellen.

