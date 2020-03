Kinderen krijgen weer les, en niet alleen op de computer

'Deventer, Raalte, Enschede,' klinkt het. Ook voor de 10-jarige Gijs is het uit met de pret. Er moet weer geleerd worden. Samen met zijn vader en moeder, die thuiswerken, zit hij achter de laptop.

De openbare basisschool De Horizon in Doesburg heeft Gijs een link gestuurd. Eenmaal geopend kan hij zijn lessen doen: topografie, geschiedenis, rekenen of taal. 'Het is wel jammer,' zegt Gijs. 'Want je zit niet met je klasgenootjes. Maar het is natuurlijk wel fijn, dat de juffrouw dit voor mij en de klas heeft gemaakt.'

Lessen op ouderwets papier

Gijs' juf heeft niet alleen digitale lessen gemaakt. Een groot deel van de lesstof staat gewoon op ouderwets papier. Voor elke leerling zijn er lesboekjes gemaakt. Na flink wat kopieerwerk, zijn die boekjes bij de leerlingen thuis uitgedeeld: Er wordt niet zonder reden teruggegrepen op het ouderwetse papier.

Leerlingen kunnen bellen met de juf

'Misschien heeft niet iedereen de beschikking thuis over digitale middelen', zegt Judith Kooistra, juf van groep 6 van De Horizon. 'Heel veel ouders werken nu ook thuis, dus die hebben hun eigen laptop of computer nodig. Dus we bieden beide opties aan.'

Gijs heeft, terwijl hij zijn opdrachten maakt, de telefoon naast zich liggen. Communicatie met de juf gaat namelijk via de telefoon of e-mail. Zo kunnen de leerlingen even bijkletsen, of vragen over de lesstof stellen, natuurlijk.

'We hebben ook de afspraak dat we minimaal één keer per week de kinderen zelf bellen om te vragen hoe het gaat', zegt de juf van Gijs. 'En dan niet eens zozeer over het reken- of taalwerk, maar gewoon hoe het met ze gaat en of ze het redden thuis.'