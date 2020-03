Applaus ontroert, een indrukwekkend verhaal uit Spanje

Jans is 68 en geboren in Apeldoorn. Ze woont sinds tweeënhalf jaar in Spanje. Ze zit nu gedwongen opgesloten in de strijd tegen het coronavirus. Maar vanaf haar balkon klapt ze iedere avond hard mee.

Onafgebroken geklap

'Het is donker, dus je ziet bijna niks. Maar iedereen heeft het lampje van zijn telefoon aan en je hoort onafgebroken klappen, drie minuten lang. Daarna valt de avond weer', vertelt ze. 'Het is indrukwekkend. Zondagavond was het voor de verpleegkundigen en de doktoren, gisteren was het voor alle supermarktmedewerkers die zorgen dat wij nog boodschappen kunnen kopen. En vanavond is het voor het schoonmaakpersoneel, de vuilnismannen en het ontsmettingspersoneel.'

Emotioneel

Het applaus en de situatie in Spanje ontroeren Jans. Met een haperende stem vertelt ze: 'Ik kom niks tekort en we hebben alles in huis. Maar je mag en kan niet meer de gewone dingen doen die je gewend bent om te doen. Je bent gewoon zo beperkt in je hele doen en laten. Dat is heel raar. Er hangt een lint om het strand, zodat niemand het strand op kan lopen. Dat soort vreemde dingen.'

Beluister hier het interview met Jans. De tekst gaat daaronder verder.

Spanje in 'lockdown'

Spanje zit in lockdown en dat is geen pretje. 'Wij mogen echt helemaal niks. Ja, ik mag op mijn balkon en ik mag naar buiten om een boodschap te doen. Maar het is nu al zo erg dat ik het bonnetje van de boodschappen bij me moet dragen om aan de politie te laten zien dat ik echt boodschappen heb gedaan.'

'De politie rijdt af en aan om iedereen te controleren. Ik vind het een beetje angstig', zegt Jans. Mensen met honden mogen wel af en toe naar buiten om ze uit te laten. 'Je zou haast geneigd zijn om een hond aan te schaffen, zeg ik wel eens tegen mijn man. Maar je mag maar vijftig meter buiten je woongebied je hond uitlaten en dan moet je ook weer naar binnen.'

Klap corona de wereld uit

Dinsdagavond gaan Nederlanders naar onder meer Spaans voorbeeld drie minuten lang klappen. Klap corona de wereld uit begint om 20.00 uur. Het evenement zou in eerste instantie woensdag plaatsvinden, maar is een dag naar voren gehaald.

Foto: De aankondiging van Klap corona de wereld uit.

