Coronavirus of niet, de markten gaan door

Wie graag zijn inkopen op de markt doet, kan terecht in onder meer Wageningen, Winterswijk, Putten en Doesburg.

'We hebben in overleg met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en GGD besloten dat de weekmarkt doorgaat. We houden vanzelfsprekend de ontwikkelingen rond corona in de gaten en hebben een aantal spelregels opgesteld', zegt de Wageningse marktmeester Ton Kok. Zo mogen er geen etenswaren worden aangeboden aan de bezoekers, bijvoorbeeld hapjes die ter promotie van de koopwaar worden gepresenteerd.

De tekst gaat verder onder de foto:



Op de markt in Wageningen. Foto: Omroep Gelderland

De groenteman wijst erop dat er geen winkelwagens of -mandjes worden gebruikt, die mogelijk een bron van besmetting zijn. 'Ik verwacht niet dat de beslissing komt dat de markt niet door kan gaan.'

Mocht het toch zover komen, dan richt hij zich op online bezorging in Wageningen. Hij heeft al een website, en ook de notenboer is daarmee bezig. 'We zijn ook bezig om een webwinkel op te starten. Dat gaat nog wel even duren, maar daar zijn we wel hard mee bezig. Zodat we ook online kunnen bezorgen.'

Voorzichtig met voedsel, contactloos betalen

Ook de Puttense weekmarkt is voorzichtig met etenswaren. 'Het is niet de bedoeling is dat er voedsel wordt genuttigd op de markt.'

Er zijn nog meer maatregelen genomen in de Veluwse plaats: 'We houden graag contact met u, maar op gepaste afstand. We desinfecteren onze handen regelmatig. Handen geven laten we in deze periode maar achterwege. Afrekenen graag contactloos met pin en alleen als het niet anders kan contant.', is te lezen op de Facebook-pagina en de website van de Puttense markt.

Luister naar een gesprek op de markt.

Zie ook: LIVEBLOG | 'Coronavirus overleeft dagen op plastic', kerkklokken luiden kwartier lang