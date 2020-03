Corona in Gelderland: de vragen én antwoorden van vandaag

Chantal Bleeker is internist-infectioloog van het Radboudumc in Nijmegen. Zij beantwoordde vandaag de vragen. Beluister hier het gesprek terug, of lees de vragen en antwoorden eronder verder. Het laatste nieuws over het coronavirus is te vinden in ons liveblog.

Ook Bleeker keek vrijdagavond naar de toespraak van Mark Rutte. 'Je hoort niet zo veel nieuws, maar ik vond het wel een indrukwekkende toespraak', zegt zij. De premier zei onder meer dat een groot deel van de bevolking corona zal krijgen.

Hoeveel procent van de mensen raakt besmet? En klopt het dat 3 procent overlijdt?

'Het vervelende is dat we niet goed weten welke cijfers we moeten hanteren. Er zijn mensen die zeggen dat 30 tot 60 procent van de mensen besmet raakt. Heel veel mensen gaan uit van 50 procent. Ook het sterftecijfer staat niet vast. In China kwamen ze uit op ongeveer 1 procent. In Italië komen ze boven de 4 procent uit. Maar laten we ons wel realiseren dat het een percentage is van het aantal sterfgevallen, gedeeld op het aantal bekende gevallen. In Italië en China zijn niet alle mensen die ziek waren getest. Dus waarschijnlijk is dat getal van mensen die ziek zijn geweest veel groter. Dus als je dan het aantal overledenen gaat delen op het totale getal, dan is het sterftepercentage echt lager dan die 3 procent.'

Kun je als je boven de 70 bent nog een uitstapje maken op de fiets?

'Zolang je buiten wandelt of fietst en je hebt geen contacten van dichtbij met andere mensen is de kans op besmet te worden uitermate klein. Het advies is om binnen te blijven als je zelf klachten hebt, zodat je geen andere mensen kunt besmetten. Maar een stukje in het bos wandelen of fietsen, als er geen contact is met andere mensen dan met wie je in huis woont, is dan geen probleem.'

Ik zie kinderen met z'n allen buitenspelen, moeten die niet binnenblijven?

'Buitenspelen kan wel, maar voor kinderen geldt hetzelfde advies als voor volwassen: houd 1,5 meter afstand van elkaar. Dat is zeker voor jonge kinderen moeilijk, dus ik kan me voorstellen dat het een worsteling is voor de ouders. Maar het buitenspelen zelf moet mogelijk zijn. Zeker als de kinderen niet ziek zijn, is de kans dat ze het virus op elkaar overdragen heel erg klein.'

Kun je één of twee kinderen uitnodigen om bij je te komen spelen?

'Dat zou ik persoonlijk niet doen. Dan heb je hetzelfde effect als je op school echt met elkaar in contact komt. Buitenspelen en niet met elkaar in contact komen is een ander verhaal dan kinderen bij je thuis uitnodigen. Ook daar zijn uitzonderingen op te bedenken, want er zijn bijvoorbeeld mensen die toch een oppas nodig hebben. Dat zul je soms ook met elkaar moeten regelen, maar blijf ook nadenken.'

Waarom doen we niet allemaal handschoenen aan?

'Als je handschoenen langere tijd aanhoudt, kom je tussendoor toch een keer aan je gezicht. Dan breng je toch weer het virus van jezelf over aan het boodschappenwagentje of andersom. Dat heeft niet zo veel zin. In de zorg zijn we daar gewend mee om te gaan. Als je ze aanhebt raak je niets anders aan en als je ze uit doet maak je je handen goed schoon. Maar het is bijna onmogelijk om het goed te doen als je langere tijd je handschoenen aanhoudt terwijl je boodschappen doet.'

Ik ben snotterig, hoesterig en heb last van benauwdheid. Kan dat corona zijn?

'Dat is heel lastig. Corona lijkt, als het niet ernstig verloopt zoals bij veel mensen, zo veel op de gewone griep, verkoudheid of infectie van een virus dat je het daar niet van kunt onderscheiden. Dit zijn hele reële vragen, maar we kunnen die niet beantwoorden. Het is heel goed mogelijk dat het corona is als iemand hoest, koorts heeft of benauwd is. Maar zonder test weet je dat niet.'

Hoe groot is de kans dat je het coronavirus overleeft als je in de 70 bent?

'Gelukkig heb je nog steeds een hele goede kans. Je ziet dat de kans om te overlijden wel oploopt als je ouder wordt. Bij 70-plussers komt dat uit op 5 procent, boven de 80 begint het echt op te lopen. In de studie die het meest aangehaald wordt zit de sterfte op 15 procent. Maar dan nog is de kans dat je het overleeft dus heel groot.'

Ook jij kunt je vraag stellen. Dat kan via ons speciale mailadres corona@gld.nl of via de app. Wij leggen elke werkdag de belangrijkste vragen vanaf 13.00 uur voor aan deskundigen in het radioprogramma Lunchpauze. Ook is er de hele week op TV Gelderland een speciale live-uitzending van De Week van Gelderland, waarin tussen 17.20 uur en 17.45 uur vragen worden beantwoord. De vragen én antwoorden komen daarna ook op GLD.nl.

Zie ook: LIVEBLOG | Dodenaantal corona gaat naar 43, meer dan 1700 mensen besmet