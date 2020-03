Warenmarkt Winterswijk gaat woensdag door: 'We verwachten niet al te veel Duitsers'

Koos Prins, voorzitter van de Winterswijkse warenmarkt, rekent echter op het gezonde verstand van de Duitse klanten die normaal gesproken de grens oversteken. Zeker na de oproep van Kai Zwicker, de Landrat (hoogste bestuurder) van de Kreis Borken, om niet de grens over te steken.

'Blijf thuis'

Zwicker doet op de website van de Kreis Borken de dringende oproep aan de Duitse inwoners van een bezoek aan de Nederlandse grensstreek af te zien. 'Nederland is ook zwaar getroffen door het coronavirus. Daarom bestaat het grote gevaar dat tijdens een bezoek aan bijvoorbeeld Winterswijk of Eneschede het virus wordt overgedragen. Blijft u daarom, waar mogelijk, thuis. Rij vooral niet naar de aangrenzende steden en gemeenten in Nederland.'

'We hebben er over nagedacht, maar na het negatieve advies van de Kreis Borken verwachten we niet al te veel Duitsers in Winterswijk', zegt Prins. 'Als dat advies niet wordt opgevolgd, gaat de grens vanzelf een keer dicht.'

'Maximum aan maatregelen'

De voorzitter van de marktvereniging trekt de vergelijking met een supermarkt. 'Je kunt als klant beter buiten lopen dan in de supermarkt en als er geen markt is, komen er nog meer mensen in de supermarkt', zegt Prins. 'De markten in de omgeving gaan ook allemaal door.'

In Winterswijk worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Prins: 'We volgen de richtlijnen van de generale marktvereniging. Er komen geen sta-tafels zodat de mensen op de markt niets kunnen eten, maar het mee naar huis moeten nemen. We houden de nodige afstand in acht, gaan extreem desinfecteren en dragen bij de kramen met etenswaren plastic handschoenen. Dat is het maximum aan maatregelen die we kunnen nemen.'