GGD Noord- en Oost-Gelderland stopt met melden coronabesmettingen

'Het beeld strookt niet meer met de werkelijkheid', laat een woordvoerder van de GGD Noord- en Oost-Gelderland weten. Alleen mensen waarvoor een ziekenhuisopname dreigt worden nog getest: 'Dat is niet voldoende om een beeld te vormen hoe de situatie in de regio is.'

Tot nu toe zijn vier positieve tests op corona bevestigd in de Achterhoek: in de gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland. Het RIVM verspreidde dinsdag nog wel een nieuwe update, maar hier zet de GGD vraagtekens bij. 'Het viel mij al op dat het kaartje vaak achter liep, of dat gemeenten niet werden meegenomen terwijl we al een positieve test hadden. Ik verwacht dat zij op korte termijn ook stoppen met het melden.'



De GGD stopt met communiceren over het aantal besmettingen, maar blijft informatie geven over eventueel nieuwe stappen en hygiënemaatregelen. 'Als er nieuw beleid komt van RIVM, zetten we dat door naar een regionale aanpak', laat de woordvoerder weten.