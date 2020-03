Scholen mogen deuren openen voor examens

Toen zondagavond duidelijk werd dat de scholen zouden sluiten, werd al benadrukt dat de prioriteit de komende tijd bij de examenleerlingen zou liggen. Voor de leerlingen die bezig zijn aan hun laatste jaar op de middelbare school 'wordt alles in het werk gesteld om ze examens te laten maken', zo zegt het ministerie. Dat betekent dat de scholen voor hen de deuren mogen openen.



Leerlingen die niet fit zijn of in quarantaine zitten, krijgen op een later moment de kans het schoolexamen af te ronden. Dat moet dan wel gebeuren vóór het centraal schriftelijk examen begint. Dat staat vooralsnog gepland op 7 mei. Of dat doorgaat, wordt uiterlijk 6 april besloten.

'Een topprioriteit voor leerlingen'

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kan zich vinden in het besluit van het ministerie om de schoolexamens door te laten gaan. 'Het afronden van de schoolexamens is nodig om je diploma te halen, een topprioriteit voor leerlingen. Het is daarom goed als die op een verantwoorde manier door kunnen gaan', aldus voorzitter Pieter Lossie van het LAKS.