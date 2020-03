Geen uitstel: arbeidsmigranten moeten vertrekken van Ewijks vakantiepark

Huisjeseigenaren die de huisjes verhuren aan arbeidsmigranten lieten de zaak voorkomen bij de voorzieningenrechter in Zutphen en vroegen om uitstel. De rechter is onverbiddelijk: 'De besluiten van de gemeente Beuningen om handhavend op te treden blijven in stand. De voorzieningenrechter oordeelt dat de bewoning van de recreatiewoningen door arbeidsmigranten in strijd is met het bestemmingsplan.'

Fikse dwangsommen

Op het park mag enkel worden gerecreëerd. Naast de arbeidsmigranten moeten ook permanente bewoners verdwijnen. Wie dat niet binnen de gestelde tijd doet, krijgt een dwangsom oplopend tot 60.000 euro.

In de Tweede Kamer is een steeds grotere roep om permanente bewoning te legaliseren, mede door de almaar toenemende woningnood. Maar die roep is volgens de rechter nog niet concreet genoeg. En dus mag de gemeente Beuningen doorgaan met handhaven.

Beuningen niet gevoelig voor kritiek

Beuningen moet nog wel reageren op een deel van de bezwaarschriften van huisjeseigenaren, maar lijkt niet gevoelig voor de kritiek. 'De gemeente controleert of gebouwen en terreinen binnen de gemeentegrenzen worden gebruikt op een manier die past binnen het voor dat gebied geldende bestemmingsplan. Als dat niet zo blijkt te zijn, gaat de gemeente handhaven. Dat is nu het geval', stelde burgemeester Daphne Bergman eerder.

De meeste arbeidsmigranten zullen vanaf half april weg moeten zijn.

