Nijmeegs onderzoek levert 152 naoorlogse kunstwerken op

'De inventarisatie heeft een database opgeleverd van 286 kunstwerken die in de periode van 1940 tot 1990 gemaakt zijn. Tijdens de inventarisatie bleken 134 kunstwerken al vernietigd, verdwenen of ontvreemd te zijn. Dat is bijna de helft van alle kunstwerken die in die periode gemaakt zijn', stelt de gemeente Nijmegen. Er blijven er dus 152 over.

Veel kunstwerken door '1%-regeling'

Het gaat om kunstwerken die aan of in gebouwen vastzitten of los staan van het gebouw, maar er wel speciaal voor gemaakt zijn. De grote hoeveelheid kunstwerken komt voort uit de percentageregeling die de overheid vanaf de jaren vijftig had. Eén procent van de bouwsom van nieuwe gebouwen moest besteed worden aan kunst.

De meeste naoorlogse gebouwgebonden kunstwerken komen uit de periode tussen 1945 en 1960. Deze zijn veelal te vinden in het Nijmeegse centrum en Nijmegen-Oost.

Inventarisatie van belang

De inventarisatie is van belang, benadrukt de gemeente: 'Nu de inventarisatie compleet is zal de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de kunstwerken te kunnen bewaren of bij sloop van het gebouw te herplaatsen. De opties hiervoor zullen meegenomen worden in de Erfgoedstrategie, die nu wordt opgesteld.'