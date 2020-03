In het Paleis van Justitie is het doodstil

Rechtbanktekenaar Aloys Oosterwijk loopt vrijwel alle grote rechtbankzaken af. Ook in het Paleis van Justitie in Arnhem komt hij geregeld, in de stad waar hij studeerde en lang woonde. Zo zat hij hier in de bankjes om er Michael P. te tekenen, de moordenaar van Anne Faber.

Net als voor al zijn vakgenoten geldt dat het coronavirus er flink in hakt. Oosterwijk dinsdagmiddag: 'Eigenlijk wilde ik vandaag naar die zaak gaan van die man die een raketwerper bewaarde waarmee hij John van den Heuvel zou hebben willen treffen. Maar die uitspraak is telefonisch- en schriftelijk afgehandeld.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Hij vervolgt: 'Normaal belt het persbureau ANP me iedere week met nieuwe tekenopdracht. Nu wordt het afwachten. Het is niet helemaal duidelijk of de media bij de nog lopende zaken aanwezig mag zijn, dus zo moet ik nog maar zien of ik naar de einduitspraak van de Utrechtse tramschutter kan. Ook de MH17-zaak, die speelt aan de rechtbank Schiphol, wordt voor mij een lastig verhaal, hoor ik net. Is toch zonde want ze hebben daar op Schiphol net een heel nieuw perscentrum neergezet.'

Uithuisplaatsing

De rechtbanken zijn sinds dinsdagmiddag afgesloten voor publiek. De meeste rechtszaken zijn uitgesteld tot na 6 april.

Alleen 'urgente zaken' gaan nog door. Margreet Blaisse, rechtbankpresident in Arnhem, laat weten dat dat bijvoorbeeld zaken zijn waarbij er moet worden beslist over de uithuisplaatsing van een kind. Of zaken waarbij de rechter dient te beslissen over de verlenging van iemands hechtenis.

Het Paleis van Justitie in Arnhem oogt doods. Veel mensen werken thuis. Karin Doornbusch geeft leiding aan alle bodes in het gebouw. Ze legt uit: 'De bode houdt nog wel dagelijks in de gaten wie er verschijnt voor de urgente zittingen. We hebben hiervoor een grotere zaal geregeld, zo hoeven de aanwezigen niet te dicht bij elkaar te zitten.'

Staking

De Portugees- en Frans vertalende tolk Hans Van der Veen uit Nijmegen heeft even geen werk meer, vertelt hij.

'Extra zuur dit', zo legt hij uit. 'Wij rechtbanktolken zouden juist deze maand gaan demonstreren tegen het nieuwe tariefbeleid van minister Grapperhaus. Maar in plaats dat we stakend thuis zitten, zitten we nu werkloos thuis.'

Van der Veen voelt zich de laatste dagen niet helemaal lekker. 'Tja, en daar wij tolken het moeten hebben van heel direct contact bij rechtszaken is het misschien maar goed ook dat ik nu niet aan de slag ben. Als tolk in de rechtbank ben je immers vaak genoodzaakt te fluisteren en heel dicht tegen je cliënt aan te schuiven.'

Koffie en thee

Een hard gelag ook voor advocaten die in deze branche hun boterham verdienen, legt Bart Smouter uit, hij is advocaat in Arnhem. 'Er is nu vooral veel tijd om aan dossiers te werken die nog op de plank lagen.'

De sfeer is beduidend anders geworden op zijn kantoor aan de Arnhemse Boulevard Heuvelinklaan: 'Als advocaten onderling lunchen we niet meer samen. Voor zover mogelijk werken we thuis, en anders blijven we allemaal op onze eigen werkkamer. En ook nodigen we cliënten nu alleen nog uit voor hoogstnoodzakelijke dingen. Als ze hier komen krijgen ze geen thee of koffie meer van de secretaresse aangeboden.'