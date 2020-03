Culemborg heeft bijna een nieuwe wethouder

In Culemborg moet zij onder meer de portefeuille Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg krijgen. Dat is een sector, waar Baggerman naar eigen zeggen wel bekend mee is.

Na haar bestuursfunctie in Noord-Holland was de 43-jarige Baggerman eigenaar van een eigen adviesbureau. Daarna werd zij senior-adviseur sociaal domein bij een ander bureau. Bij haar installatie als gedeputeerde in 2007 gold Baggerman als jongste gedeputeerde ooit in Noord-Holland.

Partijlidmaatschap niet nodig

Hoewel het lidmaatschap van een politieke partij voor de gemeenteraad van Culemborg geen vereiste was om als wethouder te worden voorgedragen, is Baggerman van PvdA-huize. De gemeenteraad beslist waarschijnlijk begin april over de aanstelling van de nieuwe wethouder.