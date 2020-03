Horecaondernemer Ben (63) heeft zijn terras vol, maar mag ze niks aanbieden

Zijn terras zit vol. Het zonnetje schijnt. Horecaondernemer Ben Lamers (63) zou normaal gesproken in zijn handen knijpen met zulke omstandigheden. Maar het coronavirus gooit roet in het eten: mensen nuttigen zelf meegenomen boterhammen. 'Ik mag ze niks aanbieden. Dat doet pijn.'

Met een wijds uitzicht over de Rijn is brasserie Kade 7 een geliefde plek onder fietsers en dagjesmensen. De deuren zijn dicht, maar de tafels en stoelen op het terras staan er nog. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. 'De weersvoorspellingen zijn goed. Normaal ben je daar blij om. Nu is het andersom', aldus Lamers. 'Ik hoop dat ze nog eens terugkomen.'

Beluister hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder:

De horecaondernemer drinkt een kopje koffie en broedt op zijn plannen voor een bezorgservice. Dagelijks een driegangenmenu: soep, hoofdgerecht -meestal aardappelen, groenten en vlees - en een nagerecht. 'Met name voor oudere mensen kan dit een uitkomst zijn, als ze niet naar de supermarkt kunnen of durven.'

Catering voor ouderen

Lamers wijst op zijn ervaring met catering voor ouderen. Zijn bedrijf verzorgt ook de maaltijden in verzorgingstehuis Lobede. 'Normaal maken we praatjes met die ouderen. Maar dat kan ook niet meer. De maaltijden worden nu op de kamers geserveerd, niet in de eetzaal.'

Hoe vervelend ook, de horecaondernemer heeft wel begrip voor het besluit van het kabinet om alle horeca te sluiten. 'Iemand in mijn naaste omgeving is positief getest op corona. Ze dacht dat ze een klein griepje had, en was snel weer aan de beterende hand. Dat stelt me wel gerust. Het kan dus ook meevallen.'

'De komende drie weken is het een kwestie van overleven. Met verschillende instanties praten over uitstel van betaling. Intussen kunnen we de boel een beetje schoonmaken en opruimen, en moeten we het beste ervan maken.'