Gigantisch Romeins masker vaart straks van Millingen naar Nijmegen

Voorbijgangers kijken begin april waarschijnlijk raar op. Een gigantische Romeins masker vaart dan over de Waal. Het in opdracht van de gemeente Nijmegen gemaakte gevaarte is klaar en verhuist over het water van Millingen naar Nijmegen.

Een imponerend masker is het, dat ons een blik gunt op een roemrucht verleden van Novio-magun, de naam waarnaar Nijmegen luisterde in Romeinse tijden. Beeldend kunstenaar Andreas Hetfeld draagt zelf ook een masker, wat dit deel van het proces is stoffige arbeid.

Monsterklus

'Heel stoffig, ja', lacht Hetfeld terwijl hij zich van het masker ontdoet dat hem beschermt tijdens het uren polijsten van zijn werk. Een stofwolk vormt zich om zijn hoofd als hij zijn haren uitschudt. Het is een monsterklus die alweer lang geleden begon. 'Iets meer dan een jaar, permanent, dag in dag uit bijna dag en nacht er mee bezig', vat hij het samen.

Het oorspronkelijke Romeinse masker uit de 1e eeuw na Christus is een pronkstuk van Museum Het Valkhof in Nijmegen. Zo'n honderd jaar geleden werd het opgevist uit de Waal. 'De schoonheid van het echte masker maakte dat ik het vol kon houden', illustreert Hetfeld zijn motivatie, terwijl hij liefdevol om kijkt naar het metershoge werk. 'Om te proberen die schoonheid ook te vertalen in het groot.'

Angst inboezemen

Zo'n masker werd gedragen door krijgers te paard. De emotieloze gezichtsbescherming, blinkend in het zonlicht, boezemde al angst in nog voor het gevecht was begonnen. Hetfeld: 'Het was echt om de vijand te doen schrikken.'

Nu, ruim 2000 jaar later gaat de enorme kopie dienst doen als uitzichtpunt over de stad Nijmegen, niet ver van de plek waar het origineel een eeuw geleden in het water werd gevonden. Door de ogen van het gigantische masker tuur je straks in de verte. De kunstenaar zelf kon zich al menig maal niet bedwingen, ook al staat het nu nog in de hal van de scheepswerf in Millingen. 'Ja, ik heb er al heel vaak doorheen gekeken', lacht hij.

Begin volgende maand moet het werk helemaal klaar zijn en gaat het enorme gevaarte op een ponton van de scheepswerf in Millingen, waar het nu staat, over de Waal naar Nijmegen. Daar krijgt het een plek op het eiland Veur Lent. Blinkend in de zon, net als twee millennia geleden op de hoofden van de strijders te paard. 'Ik kijk er heel erg naar uit om het ook buiten te zien', klinkt het verwachtingsvol.

