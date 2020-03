Ouderen zonderen zich af: ‘Je realiseert je plots dat je bij het einde van je leven bent’

Op vrijdagochtend stond de camper al gepakt. Ineke Uitman en Adrian Bink zouden de lente doorbrengen hun vakantiehuisje in Frankrijk. Maar toen kwamen de alarmerende berichten vanuit Frankrijk. ‘Ons dorp Cazouls is van de buitenwereld afgesloten’, zegt Ineke. De dochter van één van hun vrienden in het dorp blijkt besmet met het coronavirus. Ineke en Adrian besluiten om niet te vertrekken.

Niet alleen in Frankrijk is het crisis. Ook in Nederland ontwikkelt het nieuws zich razendsnel. Het Apeldoornse koppel bespreekt aan de keukentafel hoe ze als zeventigers deze crisis kunnen doorkomen. ‘Adrian heeft bronchitis, en mijn luchtwegen zijn ook niet goed’, zegt Ineke. ‘Adrian kwam met het plan om ons helemaal af te zonderen', zegt ze. 'Meestal wacht ik even rustig af, maar deze keer ging ik snel overstag. Ik was het met hem eens. Wij blijven binnen.'

Kwetsbare leeftijd

Sinds vanochtend hangt er een briefje aan de voordeur: ‘In verband met eventuele besmetting van het coronavirus ontvangen wij tijdelijk geen bezoek'. De deur gaat niet meer open.

Ineke en Adrian zijn niet de enige ouderen die deze maatregel treffen. Ook uit andere hoeken van Gelderland komen geluiden dat mensen op leeftijd zichzelf uit voorzorg afzonderen en ieder sociaal contact mijden.

Hamsteren

In het weekend haalden Ineke en Adrian vroeg in de ochtend eten in huis voor twee weken. Meer mensen hadden blijkbaar hetzelfde plan. ‘Het was ontzettend druk.’

Met de koelkast en vriezer vol stuurden ze iedereen in de buurt een whatsapp-bericht: we gaan nergens meer op bezoek en doen de deur voor niemand meer open. 'We kregen vooral positieve reacties. De meesten waren het volkomen met ons eens.'

Laatste jaren

Het is wel gek om plots zo hard te realiseren dat je bij het uiteinde van je leven gekomen bent, zegt ze. ‘Dat dringt opeens door.' De meesten die aan corona overlijden zijn 70 jaar of ouder. 'Je beseft opeens dat jij daarbij hoort.'

Toch blijft ze optimistisch. ‘Als je eenmaal die knoop doorhakt, krijg je een bepaalde rust over je. Eigenlijk ben ik wel blij met de beslissing.’

Legpuzzelen

Zondag was de eerste dag van complete afzondering. ‘Je scharrelt wat rond in de tuin, ik heb een legpuzzel van duizend stukjes. We hebben de camper in de was gezet.’ Af en toe gaan ze fietsen of wandelen op afgelegen routes in het bos. ‘Zodat je nog wel wat buiten bent, maar niet onder de mensen.’

Ineke verveelt zich nog niet. Al moet het geen jaar duren. ‘Dan zal het wel anders voelen.’ Die paar weken zijn volgens haar te overzien. ‘Ik ben positief ingesteld. Een kopje koffie op het terras of even naar de winkel, ik kan best een paar weken zonder.’ De camper is weer uitgeruimd. Ineke en Adrian zijn voorlopig thuis.