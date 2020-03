Lieve wensen voor ouderen gezocht

Wij verzamelen met Club Goud lieve wensen voor oudere mensen. Deze sturen wij naar de medewerkers welzijn van verschillende woonzorglocaties in Nijmegen en omgeving waar we met Club Goud mee samenwerken. Dit zijn in ieder geval woonzorgcentrum Boszicht en Juliana in Nijmegen, Madeleine in Boxmeer, op 't Hoogveld in St. Anthonis. Hier wonen in totaal zo'n 350 ouderen. De medewerkers welzijn van de locaties zorgen dat de wensen worden opgehangen in het restaurant of bij mensen onder de deur worden doorgeschoven. Zo kunnen we contactloos toch iets doen! Alles om ouderen te laten weten dat we aan ze denken, hun middag op kunnen fleuren of even lekker te laten lachen.

KEI tof als je mee wil doen, op wat voor een manier dan ook, want impact maken doen we samen. #ouderenzorg #lievenwensenvoorouderemensen

Doe jij ook mee? Mail dan je lieve wens of net als Quinten en Milo je mooie tekening naar hallo@clubgoud.com

Ben je contactpersoon van een locatie met ouderen en medewerkers zorg die het ook leuk vinden om lieve wensen te krijgen? Reageren kan hieronder!