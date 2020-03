Herzieningsverzoek Villamoord ingediend, maar 'onderzoek' gaat door

Het gaat vermoedelijk tot eind van dit jaar duren voordat er duidelijkheid komt over het herzieningsverzoek van de zogenoemde Arnhemse villamoord. 'Maar dat wil niet zeggen dat we tot die tijd achterover gaan zitten', zegt advocaat en indiener van het verzoek Paul Acda. 'We hebben nog genoeg tips liggen die we nader willen onderzoeken'.

Advocaat Acda vertegenwoordigt vier veroordeelden die eerherstel willen en de nabestaanden van de veroordeelde, die zelfmoord pleegde. Acda heeft het herzieningsverzoek samen met advocaat Knoops van één van de andere verdachten ingediend bij de Hoge Raad. 'Je hebt hierbij een zogeheten novum -een nieuw gegeven- nodig en dat is dat mijn cliënt destijds een valse bekentenis heeft gedaan.' Daarop zou de hele veroordeling van de 9 mannen uiteindelijk zijn gebaseerd.

Tientallen tips

Begin januari zond de KRO-NCRV een driedaagse documentaire uit waarin de zaak opnieuw werd neergezet en vooral het discutabele rechercheonderzoek van eind jaren 90 onder de loep werd genomen. Daarin lieten de makers oude politieverhoren zien waaruit bleek dat de man duidelijk onder druk werd gezet door de politie om een bekentenis af te leggen.

Volgens Acda zijn er na de drie uitzendingen tientallen mailtjes binnengekomen, waarvan toch zeker zo'n 15 tot 20 met serieuze tips. Toch heeft Acda deze tips niet meegenomen in het herzieningsverzoek: 'Nee, veel tips zijn te subjectief om te zeggen dat het een novum is.'

Maar hij, en met hem de makers van de documentaire, leggen de bruikbare tips niet naast zich neer. Ze gaan er ook nu het wachten is op antwoord van de Hoge Raad zeker mee verder. 'En mocht dat iets opleveren, dan komen we daar ook mee naar buiten,' aldus de advocaat.

'Hoog tijd'

De familie van de vrouw die de moordaanslag overleefde is blij dat het herzieningsverzoek nu is ingediend. 'Dat werd hoog tijd,' laat haar broer weten. 'Dat hadden ze op basis van dit novum ook veel eerder kunnen doen. ' Daarnaast is hij blij dat zijn zus geen enkel onderdeel meer uitmaakt van de herzieningsverzoeken. Hij vraagt zich wel af of die ene ingetrokken verklaring van de veroordeelde genoeg is voor herziening van de zaak.

Acda hoopt dat de Hoge Raad enige prioriteit geeft aan de behandeling van het herzieningsverzoek. 'Dat is ook één van de redenen dat we maar één novum hebben en het simpel hebben gehouden. We willen één krachtig signaal afgeven. '

Paul Acda hoopt voor het einde van 2020 duidelijkheid te krijgen over het herzieningsverzoek.

Geruchtmakende zaak

De geruchtmakende zaak draait om de moord op de 63-jarige bewoonster van een villa aan de Apeldoornseweg in Arnhem in 1998. Zij en een destijds 33-jarige kennis worden in de woning beschoten door een onbekende man. De bewoonster overlijdt, de kennis raakt lichtgewond en houdt zich dood.

Vrij snel komt bij de politie een groep hoofdzakelijk Turkse mannen in beeld, die samen een uit de hand gelopen overval op de villa zouden hebben gepleegd. Twee van de verdachten leggen na urenlange verhoren verklaringen af die worden gebruikt om de hele groep te veroordelen. Ze kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Een van de veroordeelde mannen pleegt zelfmoord en herhaalt in een afscheidsbrief onschuldig te zijn. In het onderzoek is nooit technisch bewijs gevonden. De zaak is mogelijk een van de grootste gerechtelijke dwalingen van ons land.

Zie ook: Dossier Villamoord