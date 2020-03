Teleurstelling om afgelaste bruiloft: 'Het komt hard aan, maar de gezondheid staat voorop'

Het lot had beslist: de dag waar ze zo lang naar hadden uitgekeken kan niet doorgaan. Nu trouwen ze alleen voor de wet, de bruiloft stellen ze uit tot in september.

Ze zijn de hele dag druk met het afbellen van alle gasten, de kapper, de bloemist en de bakker. 'Een beetje alsof we de voorbereidingen van het feest in omgekeerde volgorde doen', zo omschrijft Yvonne Reijers deze dagen.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

'Vind ik ooit een man?'

Wat ze zich ook had voorgesteld bij haar bruiloft, dit natuurlijk nooit. 'Ik zie me nog in de tuin staan vroeger toen ik twaalf was, met de trouwjurk van mijn moeder aan. Toen dacht ik wel: zou er ooit een man zijn die met mij wil trouwen? Nou, die is er gekomen. Hartstikke fijn.'

Maar dan dit. 'Zorgen om een dag die zo fijn moet worden, maakt iedereen zich waarschijnlijk wel. Zal er niemand ziek worden, dat soort vragen. Nou, dat speelt nu nogal een rol', aldus Reijers.

'Als ik nog maar in de jurk pas'

Afgelopen weekend vroegen Rick en Yvonne zich al af of ze de bruiloft donderdag wel door konden laten gaan. Reijers: 'Je zult maar iemand besmetten en dan ook echt met foute afloop. Dat is het allemaal niet waard.' Maar na zondag hoefden ze er niet eens meer over na te denken. De bruiloft mag sowieso niet doorgaan.

Nu trouwen ze donderdag voor de wet in bijzijn van hun getuigen. De echte bruiloft verschuiven ze naar september, dus het pak en de jurk moeten nog een half jaar geheim blijven. Yvonne lacht: 'En dan hopen dat ik nog in de trouwjurk pas. Dat wordt nog een hele uitdaging.'