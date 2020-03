Bokser Lacruz verwacht dat de Olympische Spelen worden verplaatst

Bokser Enrico Lacruz uit Didam verwacht dat de Olympische spelen, die eind juli gepland staan in Tokio, verplaatst gaan worden. Afgelopen weekend kwam Lacruz in de Copper Box Arena in Londen in actie met als doel een ticket te bemachtigen voor de Spelen van 2020. Hij moest twee wedstrijden winnen om zeker te zijn van deelname. De eerste won hij, maar voor de tweede wedstrijd nog maar was begonnen werd het toernooi afgelast.

'Mijn trainer kwam naar mij toe en zei dat het klaar was', vertelt Lacruz aan de telefoon vanuit Londen, 'Het is alsof je een ritje maakt in de achtbaan en halverwege moet stoppen'.

Vorige week woensdag vertrok het Nederlandse boksteam voor het toernooi naar Londen. 'Toen was er nog niet heel veel aan de hand, dit weekend ging het snel'. Al kreeg hij daar zelf weinig van mee. Pas maandag, nadat bekend werd dat het toernooi zou stoppen, heeft hij zich goed verdiept in het virus.

'Wij leven hier in een bubbel'

'Wij leven hier echt in een bubbel, ik krijg zo nu en dan wat mee via sociale media. Ik snap de maatregelen en sta daar achter. Boksen is dan maar een sport, dit gaat over de gezondheid van mensen.'

Het nadeel is wel dat hij al middenin zijn strijd voor een Olympisch ticket zat toen het toernooi afgelast werd. 'Ik moet nu het positieve eruit halen. Hopelijk gaan de sportscholen thuis open zodat ik mij kan voorbereiden en klaarsta wanneer het moet.'

De Spelen

Hij hoefde nog maar één wedstrijd te winnen en hij had een ticket op zak. Zijn tegenstander in die tweede wedstrijd is al bekend en daar heeft Lacruz in 2018 al een keer van gewonnen. 'De wedstrijd wordt op een ander moment hervat, de standen en gebokste wedstrijden worden opgeslagen, verder weet ik nog niets', zegt de Didamse bokser. Het is dus niet zo dat hij voor niets naar Londen is gevlogen. Over de Spelen is ook nog weinig bekend, maar Lacruz vermoedt dat deze worden uitgesteld.