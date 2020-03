Cursus lokale politiek voor vrouwen in Aalten: 'Ik wil niet de nieuwe Angela Merkel worden'

Sabine van Santen is de enige deelneemster die al politiek actief is. 'Ik loop nu een half jaartje mee bij de fractie van de ChristenUnie en dat gaat erg goed', zegt Van Santen. 'Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat de politiek saai zou zijn met lange gesprekken, maar het tegendeel blijkt waar. Ik vind het erg interessant.'

Waardering

Van Santen is de enige van dertien vrouwen op de bewuste cursusavond die de hand opsteekt op de vraag wie politieke ambities heeft. De overige deelneemsters wikken en wegen nog of willen alleen meer te weten komen hoe de (lokale) politiek in elkaar steekt.

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder:

'Ze hoeven zich niet alle zestig kandidaat te stellen', zegt burgemeester Stapelkamp. 'Dankzij de cursus, die we in groepen geven, leren ze beter de beslissingen te begrijpen en hoe de raadsleden omgaan met een begroting van 60 miljoen euro. Het is al fijn dat raadsleden meer waardering en respect krijgen.'

Ouwe stiel

Stapelkamp was ook al cursusleider in de vorige gemeente waar hij burgemeester was, het Zeeuwse Kapelle. 'Ik heb het daar op dezelfde manier gedaan en dat was een behoorlijk succes. We brengen de politiek dichter bij de mensen. Ik steek er met plezier drie keer vijf avonden in. Het onderwijs is ook mijn ouwe stiel, ik vind het heerlijk om te doen.'

'Mooie kans'

Sabine Becker uit Dinxperlo, die zowel de Duitse als de Nederlandse nationaliteit heeft, beschouwt de cursus als een 'mooie kans' om de politieke verschillen tussen beide buurlanden te doorgronden. 'Tijdens de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten merkte ik dat de politiek in Nederland heel anders is dan in Duitsland. Nee, ik wil niet de nieuwe Angela Merkel worden. Ik wil misschien wel de politiek in gaan, maar dan gericht op Aalten. Ik vind het fijn om dan iets voor Aalten te doen.'

Rachel Kraaijenbrink zegt 'nog een beetje zoekende te zijn.' Ze is vooralsnog vanaf de zijlijn geïnteresseerd in de lokale politiek. 'Ik wilde wel eens weten wat er bijvoorbeeld bij komt kijken als je wethouder bent. Daarom heb ik me opgegeven voor de cursus', zegt ze. 'En hoe het politieke landschap eruit ziet. Ik durf nog niet te zeggen of ik er in verder wil. Dan moet ik eerst uitzoeken welke partij het beste bij me past.'

Speeddaten

De cursusleider heeft de vrouwen dan al bijgepraat over 'de gereedschapskist van een raadslid' en kondigt een presentatie aan over de gemeentelijke begroting, door uiteraard een vrouwelijke ambtenaar. Daarna gaan de deelneemsters nog speeddaten met vrouwelijke raadsleden over het werk als raadslid in Aalten.

Stapelkamp kijkt glunderend toe. 'Dat is het voordeel van een cursus voor alleen vrouwen, dan durven ze meer en worden ze niet overruled door mannen', zegt de burgemeester, die blij is dat het initiatief mogelijk navolging krijgt in de Achterhoek. 'Ik heb begrepen dat Oost Gelre bij ons heeft geïnformeerd hoe we deze cursus doen. Dat is mooi.'