Olympische zwemmer Knipping zit ineens thuis: 'Wereld even groter dan zwemmen'

De Achterhoekse zwemmer Arjan Knipping zit dezer dagen thuis, in plaats van te trainen voor de Olympische Spelen. 'Daar baal ik van, maar de wereld is groter dan het zwemmen.'

Knipping zit sinds vorige week in thuisisolatie. Hij dacht donderdag naar huis te gaan voor een lang weekend met zijn vrouw en kind, maar dat lange weekend wordt iets verlengd. 'Ik mag niet meer trainen door het coronavirus. Maar toen ik vorige week nog wel mocht trainen lag ik in een compleet leeg zwembad. We waren met drie badmeesters en drie zwemmers. Dat is bizar om mee te maken.'

Dat merkt ook zijn trainer Geert Janssen. 'De hele wereld staat in de fik, dat is niet leuk. Ook niet voor ons. Maar het leven is wel even groter dan het zwemmen. Dit is een moment waarop je als topsporter uit je bubbel komt en erachter komt dat er meer is dan jezelf.'

Nu zit hij dus thuis. 'Het is fijn dat ik even bij mijn gezin ben, het is fijn om ze veel te zien. Maar ik mis ook de structuur in mijn leven, het zwemmen. Het werken met de groep en met mensen, dat moet ik toch wel missen. Nu heb ik van mijn trainer gelukkig wat tips gekregen hoe ik thuis kan trainen. Ik ga bijvoorbeeld fietsen of hardlopen. Ik moet alternatieve trainingen draaien. Ik wil wel fit blijven.'

Olympische Spelen afgelast?

Maar het is de vraag of Knipping fit moet blijven voor de Spelen. Meerdere sporters houden al rekening met uitstel of afstel van de Spelen dit jaar. Maar bij Knipping gaan die gedachten nog niet zover. 'Nee, daar durf ik nog niet aan te geloven. Dan is het seizoen ineens voorbij. Ik heb ook nog niet besloten of ik door wil gaan met het zwemmen, dat wilde ik na de Spelen pas doen. Tot die tijd focus ik mij dus gewoon op het zwemmen.'

Trainer Janssen vindt deze situatie rondom de Spelen ook lastig om te beoordelen. 'In mijn ogen zijn er nog twee opties. De spelen worden uitgesteld tot december, of gaan helemaal niet door. Dat zou super zuur zijn, want we hebben er vier jaar hard voor gewerkt. We zijn nu bezig aan het laatste hoofdstuk van een mooi sprookje. Het is nu gewoon afwachten en de instructies van de overheid opvolgen, zodat er zo spoedig mogelijk betere tijden aanbreken.'