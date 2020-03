Te veel politieke vragen: profileringsdrang of gebrek aan communicatie?

Raadsleden gingen er over in gesprek met burgemeester Ahmed Marcouch. Het overleg werd gepland nadat de agendacommissie in januari sprak over het 'stuwmeer' aan onderwerpen op de politieke agenda, waar de raad maar niet doorheen komt. Een hoeveelheid die sinds die tijd alleen maar toenam.

Bij de raad leeft onvrede over de snelheid en kwaliteit van de beantwoording van hun vragen. 'Soms is het antwoord alleen: ja of nee', constateert Eric Greving (PvdA). 'De beantwoorder vindt het dan duidelijk vervelende vragen.' Marcouch benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk is voor de antwoorden, niet de ambtenaren.

'Alles via tafel wethouder'

Mattijs Loor (D66) ziet dat ook het verkrijgen van feitelijke informatie soms weken duurt omdat 'alles via de tafel van de wethouder' moet. 'Stuur die gewoon op.' Klaartje van Dillen (CDA) vindt het positief dat er nu een actieve raad is. 'Maar dat levert wel veel vragen op.' In verbinding blijven door te informeren als iets uitloopt, kan volgens haar al een hoop frustratie schelen.

Een meer pro-actieve houding van het college in het informeren van de raad kan volgens de raadsleden ook vragen voorkomen. Deze zogeheten actieve informatieplicht moet een bestuurder 'zien en voelen', volgens Marcouch. Hij spreekt hier ook met medewerkers over. Maar de burgervader ziet geen wethouder die denkt: laat die vragen maar komen.

'Daardoor slijt het instrument'

Marcouch spreekt de raadsleden aan op 'enige zelfreflectie' of raadsvragen altijd adequaat worden ingezet. 'Stel ze alleen als ze het waard zijn, wanneer je er politiek mee wilt bedrijven.' Dat is volgens hem nu niet altijd het geval. 'Daardoor slijt het instrument. Bovendien legt het een druk op de loyale ambtelijke organisatie, waardoor andere onderwerpen ook vertragen.'

De vergadering vindt plaats in een informele sfeer waarin men elkaar met 'je' en 'jij' aanspreekt. Ondertussen wordt een kop soep met een broodje genuttigd, het is tenslotte etenstijd. Burgemeester Marcouch constateert dat uw verslaggever de enige aanwezige journalist is, en benadrukt met een knipoog de journalistieke rol in deze discussie.

'Vragen publicitair interessanter dan antwoorden'

'Een journalist kan na raadsvragen ook zeggen: ik wacht de antwoorden wel even af. Als Kamerlid dacht ik dan wel eens: laat die vragen maar even zitten', erkent de burgervader. Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij) bevestigt dat het stellen van de vragen publicitair vaak interessanter is dan het krijgen van de antwoorden.

Deze week zou de commissie opnieuw samenkomen om verschillende voorstellen te bespreken die de politieke agenda meer beheersbaar moeten maken. Dat overleg is vanwege corona uitgesteld.